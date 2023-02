Qué celulares Android se quedarán sin WhatsApp el 1 de marzo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Se vienen malas noticias para muchos usuarios de Samsung, iPhone, Huawei, entre otros smartphones, pues WhatsApp ha dado la noticia de que este próximo 1 de marzo va a dejar de funcionar en muchos dispositivos. En Tech Bit te platicamos el listado completo de los celulares que serán obsoletos tras la próxima actualización.

Como muchos saben, WhatsApp es una app de mensajería instantánea que nos permite compartir textos y contenido multimedia a cualquier usuario con una cuenta. Para mantenerse en el gusto del público, cada cierto tiempo realiza una actualización a nivel mundial para ofrecer nuevas funciones, la parte negativa de ello es que muchos dispositivos dejan de ser compatibles con la plataforma. Y eso es justo lo que va a suceder en los próximos días.

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp?

A partir del próximo 1 de marzo de 2023, WhatsApp dejará de funcionar en los siguientes dispositivos:

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Ace 2.

Samsung Galaxy S3 mini.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy X cover 2.

IPhone 6S.

IPhone SE.

IPhone 6S Plus

Huawei Ascend Mate.

Huawei Ascend G740.

Huawei Ascend D2.

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus F5.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7II.

LG Optimus L5 Dual.

LG Optimus L7 Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus F3Q.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Lucid 2.

LG Optimus F7.

Sony Xperia M.

Lenovo A820.

ZTE V956 - UMI X2.

ZTE Grand S Flex.

ZTE Grand Memo.

Faea F1THL W8.

Wiko Cink Five.

Winko Darknight.

Archos 53 Platinum.

La razón es que WhatsApp dejará de prestar servicios a los dispositivos móviles que no cuenten con versiones posteriores a Android OS 4.1, iOS 12, así como dispositivos que cuentan con el sistema operativo de KaiOS 2.5.0.

A pesar de que muchos de los celulares que aparecen en esta lista continúan funcionando en cuestiones básicas, será este 1 de marzo que WhatsApp lanzará una actualización para poder deslindar sus servicios en sistemas operativos antiguos. La principal razón se debe al peso que tendrá esta aplicación en el sistema.

----La obsolescencia programada de los smartphones

¿Habías escuchado antes el término de obsolescencia programada? Es la acción intencional de los fabricantes de diversos dispositivos para terminar el soporte de su propia tecnología haciéndola fallar o dejar de funcionar después de un determinado tiempo.

Ya sean computadoras, lavadoras, microondas, televisores, celulares e inclusive aplicaciones como es el caso de WhatsApp, siempre va existir un tiempo de vida útil para cada aparato tecnológico o aplicación. La razón principal por la cual muchos tienen fecha de caducidad es para incentivar a las personas a comprar un nuevo dispositivo.

La obsolescencia funcional o tecnológica es la que veremos suceder este 1 de marzo del 2023 en los dispositivos móviles en los cuales dejará de funcionar la aplicación de WhatsApp. Aunque el cambio no será inmediato, los usuarios con alguno de los modelos de celulares mencionados poco a poco perderán el acceso a las funciones de la app hasta que ya no les sea posible enviar y recibir mensajes.

Si no cuentas con un sistema operativo compatible con WhatsApp recibirás un mensaje para que recuerdes que tienes que actualizar tu smartphone para poder seguir usando los servicios de la plataforma.