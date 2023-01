Qué celulares se quedarán sin Whatsapp el 31 de enero

A-AA+

Actualmente Whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más empleadas que constantemente sorprende a sus usuarios con nuevas funciones y actualizaciones.

Por este motivo cada cierto tiempo, esas actualizaciones dejan de ser compatibles con algunos dispositivos que ya no poseen la capacidad de ejecutar las nuevas funciones que ya contiene la app y genera incompatibilidad con la interfaz.

El próximo 31 de enero WhatsApp dejará de funcionar para los algunos celulares que ya no podrán operar con todas las nuevas funciones que contiene la app; la lista contiene dispositivos de muchas marcas reconocidas como Apple, Samsung, Huawei, LG, ZTE y muchas otras.

Para estos celulares dejará de funcionar Whatsapp

Whatsapp detendrá sus actualizaciones dentro de estos dispositivos que dejarán de mostrar las novedades de la aplicación y que inevitablemente dejarán de funcionar; cabe mencionar que si tu teléfono se encuentra en esta lista, la misma aplicación te enviará notificaciones para recordarte que si deseas seguir en comunicación con tus contactos cambies de equipo lo antes posible.

Apple

Los dispositivos Apple en los que Whatsapp dejará de ser compatible terminando el primer mes del 20223, serán los iPhone 6S, iPhone 6S Plus y el iPhone SE.

Samsung

Si eres usuarios de Samsung, los modelos que ya no tendrán disponible la aplicación serán los siguientes: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II y Samsung Galaxy X cover 2.

LG

Este 2023 LG será la marca en la que más dispositivos dejarán de ser compatible con Whatsapp, te recomendamos tomar precauciones si cuentas con los modelos: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7 II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Enact y LG Lucid 2.

Huawei y ZTE

Si eres usuario de los siguientes modelos y deseas seguir teniendo Whatsapp, deberás renovar tu dispositivo: Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend Mate, ZTE V956 - UMI X2, ZTE Grand Memo, ZTE Grand S Flex.

Otros dispositivos

Sony Xperia M, Lenovo A820, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Faea F1THL W8 y Archos 53 Platinum.