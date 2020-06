¿Qué datos entregas a las redes sociales?

Las redes sociales recaban información de los usuarios principalmente datos como: el nombre, correo electrónico, ubicación GPS, contactos, dirección IP, cookies y datos de los equipos terminales, revela el informe de Privacidad de la Información de los Usuarios en el Uso de Servicios Digitales.

El análisis realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) busca esclarecer "las políticas de privacidad a las que se sujeta el usuario al momento de utilizar sistemas operativos, equipos terminales, redes sociales, servicios digitales que habilitan la prestación de servicios tales como comercio en línea, transporte y entretenimiento, así como la información recabada y el tratamiento de la misma".

Los sistemas operativos, dispositivos como smartphones, redes sociales, servicios digitales que ofrecen servicios de comercio en línea, transporte y entretenimiento comparten la información que recopilan de sus usuarios con sus socios, terceros, afiliados y otros que la utilizan para sus propios fines.

"En menos de 50% de las políticas analizadas se menciona la posibilidad de efectuar la portabilidad, exportación o migración de la información proporcionada por el usuario; sin embargo, no se establecen mecanismos o procedimientos para ejecutarla y no se aclara qué sucede con la información y la cuenta después de realizarla".

El regulador sugiere a los usuarios que antes de suscribirse o utilizar aplicaciones, equipos terminales o servicios digitales, los compare y valore sobre cómo protegen en menor o mayor medida la privacidad e información personal.

Pide que lean las Políticas de Privacidad, usen los mecanismos de configuración de privacidad con la finalidad de que solo sea visible la información que el usuario desee, eviten registrarse en sitios web no oficiales o desconocidos donde soliciten información personal.

"Antes de realizar actividades como subir fotografías y videos, dar "Likes" o "Me gusta" a otros contenidos y registrar tarjetas de crédito, entre otras, cerciorarse del tratamiento que se le dará a dicha información por parte de las empresas".