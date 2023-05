Qué es el Día del Orgullo Geek, cuándo y por qué se celebra

A-AA+

Si tu hobby se ha convertido en gran parte de tu personalidad y también se volvió en un modo de vida que te encanta ya que no dejas de fantasear en las realidades alternas que ponen al límite tu imaginación (quizá mientras juegas videojuegos o lees un cómic), seguramente perteneces a la comunidad Geek.

El Día del Orgullo Geek fue creado para celebrar el gusto por la ficción y la fantasía mientras se reivindica el valor cultural que aporta cada uno de sus diferentes campos a la sociedad.

Si eres amante de los videojuegos, la ciencia ficción, la fantasía, los cómics, el anime y todo tipo de series, eres un geek y este es tu momento. Así que en Tech Bit te diremos qué es el Día del Orgullo Geek y cuándo se celebra.

----Cuándo y por qué se celebra el Día del Orgullo Geek

El día en que se celebra el orgullo geek es el 25 de mayo y se eligió esta fecha por ser el aniversario del lanzamiento de "Star Wars: IV - Una nueva esperanza", la primera película de una de las sagas más importantes de la ciencia ficción y la favorita de muchos en el mundo geek.

Es importante no confundir esta fecha con la celebración de la saga creada por George Lucas, la cual es conocida como "El Día de Star Wars" y se festeja el 4 de mayo por el juego de palabras de la icónica frase "May the force be with you".

----El origen de esta celebración

La primera vez que fue celebrado el Día del Orgullo Geek fue en el año 2006, se dice que se originó en España y fue a través de internet, dónde personalidades reconocidas por medio de sus blogs dedicados a hablar de videojuegos y diversos temas geek se organizaron para tener una fecha especial que los representara como comunidad.

Algunos internautas y blogs del mundo geek aseguran que el influencer conocido como Germán Martínez o "Señor Buebo" fue quién organizó todo, inicialmente, al ser el creador de la página oficial del orgullo friki y convocar a través de ella una reunión el 25 de mayo del 2006 en una plaza pública de Madrid a la cuál asistieron alrededor de 300 personas disfrazadas de sus personajes favoritos.

Lo que es un hecho es que, en la actualidad, este día es motivo de celebración y reunión de miles de amates de las tecnologías, los videojuegos, los cómics y los gadgtes. ¿Tú, cómo lo celebras?.