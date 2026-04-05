¿Qué es el distrés y cuáles son las señales de alerta?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- En muchas ocasiones, las personas tienden a ignorar las señales de cansancio y agotamiento que su propio cuerpo les envía. Aunque puede parecer inofensiva, esta falta de atención puede acumularse y provocar graves consecuencias, afectando la calidad de vida.

Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un llamado a los ciudadanos para identificar de manera oportuna las señales de alerta de distrés, con el fin de encontrar alternativas eficaces y asegurar el bienestar de las personas.

De acuerdo con la institución de seguridad social, el distrés es un tipo de estrés negativo, crónico o agobiante, que supera la capacidad de adaptación de la persona y puede provocar malestar físico y psicológico, afectando el funcionamiento cotidiano.

¿Cuáles son las señales del distrés?

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De acuerdo con Eunice Itzel Valle Arteaga, directora del Hospital de Psiquiatría "Morelos" del IMSS, las primeras señales tienen que ver con cambios en el ánimo, en la interacción cotidiana o en los hábitos que pasan desapercibidos por la persona.

La especialista señala que el distrés se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas con alteraciones significativas en la percepción, regulación emocional o conducta, con una disfunción de procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo.

¿Qué síntomas puede provocar?

El distrés puede provocar síntomas como alteraciones del sueño, irritabilidad, aislamiento y exacerbación de patologías previas. En el ámbito escolar y laboral se puede presentar una disminución del rendimiento y conflictos interpersonales.

También pueden aparecer síntomas físicos como la gastritis, dolores de cabeza y molestias en la zona lumbar, además de pensamientos perseverantes sobre la situación causante de estrés, distorsión cognitiva y dificultad para mantenerse en el "aquí y ahora".

¿Cómo se puede prevenir el distrés?

Para evitar los afectos ocasionados por esta afección, la doctora aseguró que debe ponerse especial atención en los hábitos del día a día. Entre estas recomendaciones para mejorar la rutina diaria figuran:

· Tener entre 7 a 8 horas de sueño continuo.

· Evitar múltiples alarmas y pantallas nocturnas.

· Mantener horarios de alimentación para no sumar factores de riesgo metabólico al cortisol.

· Disminuir las altas demandas laborales.

· Evitar el sedentarismo que limita la interacción y el bienestar emocional.

¿Cuándo debe buscarse atención profesional?

La doctora Valle Arteaga indicó que se debe buscar orientación o apoyo profesional cuando se presentan las siguientes señales:

· Afección funcional en el sueño, en la alimentación o en la capacidad de disfrute.

· Aislamiento creciente.

· Irritabilidad marcada.

· Problemas laborales o disminución del rendimiento escolar.

· Conflictos interpersonales o síntomas físicos.