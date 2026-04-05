Fallecen dos jóvenes en terrible accidente

Dos jóvenes perdieron la vida luego de que el automóvil en que viajaban a alta velocidad por la avenida Himno Nacional, se volcó de forma aparatosa en la glorieta Revolución y terminó impactando contra la cortina de un inmueble que ahí se localiza.

El accidente tuvo lugar alrededor de las cuatro de la mañana de este sábado, en que un automóvil Audi color gris circulaba por la avenida Himno Nacional en dirección de poniente a oriente.

Al llegar a la glorieta Revolución, el conductor no modificó su trayectoria y se siguió en línea recta, ingresando al área de la misma en donde pasó por encima de la guarnición para luego dar de volteretas y terminó chocando contra la cortina de una clínica veterinaria.

Ante las volteretas el carro terminó destrozado por completo, ahí viajaban dos jóvenes de entre 20 y 30 años de edad quienes quedaron prensados en el interior, práticamente se hizo "acordeón".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al lugar arribaron los socorristas de la Cruz Roja, quienes tuvieron que utilizar pinzas hidráulicas para cortar la carrocería y prestar auxilio a los ocupantes.

Sin embargo, cuando los paramédicos pudieron revisar a los dos jóvenes, se percataron que habían tenido una muerte casi inmediata debido a la magnitud de las lesiones que presentaban y ya nada se podía hacer.

Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y el destrozado carro se envió a una pensión en tanto se realizan las diligencias legales ante el Ministerio Público.

Asimismo, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de los cuerpos, siendo enviados al Servicio Médico Legista en donde serían entregados a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.