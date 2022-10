Qué es el "WhatsApp para infieles" y por qué está causando polémica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- WhatsApp sigue posicionada como la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Sin embargo, pese a sus múltiples actualizaciones, hasta la fecha solo permite vincular un número de celular a cada uno de los perfiles. No obstante, se ha revelado un truco para olvidarse de dicha regla y en internet lo están llamando "WhatsApp para infieles".

Esta función permite que dos números telefónicos distintos puedan ser usados desde un mismo dispositivo, sin importar si cuentan con sistema operativo iOS o Android.

Como sabes, cuando te registras en WhatsApp debes compartir el número de teléfono con el que serás identificado en la app. Sin embargo, por motivos de trabajo o cuestiones personales, los usuarios han buscado la manera de contar con dos números distintos en un solo celular, lo cual es posible con el siguiente truco.

¿Cómo tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo celular?

Es bien sabido que WhatsApp no permite hacer uso de dos cuentas distintas en un solo dispositivo móvil, ya que cada perfil se asocia a un número de teléfono al cual llega un código de verificación para permitir instalar correctamente la app. Eso significa que si se busca ingresar un número nuevo, el anterior quedará desactivado.

De esta manera, quienes necesitan tener dos cuentas de WhatsApp, suelen optar por la opción de usar dos dispositivos distintos, instalando la aplicación en cada uno de ellos y cargando con los celulares, lo cual resulta incómodo o tedioso.

No obstante, debido a que la aplicación es la más utilizada para comunicarse a través de mensajería instantánea, la compañía puso en marcha una versión pensada para trabajadores, pequeños negocios y grandes empresas. Así fue como surgió WhatsApp Business. La aplicación WhatsApp Business se creó con la finalidad de que las empresas tengan un medio sencillo y práctico para comunicarse de manera individual con cada uno de sus clientes desde una cuenta completamente laboral, lo cual facilita crear un perfil con información básica para el público objetivo.

Cada vez son más los negocios que están adoptando esta opción que se diferencia de los chats privados por mostrar en la parte superior la leyenda "cuenta de empresa". Pero los usuarios han descubierto otros usos.

A pesar de que WhatsApp Business fue creada para la comunicación entre los clientes y las empresas, y no cuenta con algunas funciones o ajustes en comparación con la versión estándar, la realidad es que cualquier persona puede descargarla de manera gratuita desde su teléfono móvil.

Lo único que se debe hacer es entrar a la tienda de aplicaciones que corresponda al sistema operativo del teléfono móvil, buscar la app WhatsApp Business y descargarla. Posterior a ello, se da la bienvenida a los usuarios y se les solicita ingresar el número de teléfono que se utilizará para esa cuenta.

Es en ese momento cuando los usuarios tienen la opción de registrar un segundo número telefónico, ya sea otorgado por una compañía o uno virtual, que se pueden conseguir desde diversas aplicaciones que, a través de una renta mensual, otorgan números alternativos para diversas situaciones.

En internet se ha dado a conocer que algunos usuarios están utilizando este truco para poder tener dos cuentas de WhatsApp y, en una de ellas, sostener conversaciones secretas, sin que nadie sospeche de ello. Razón por la cual algunos ya bautizaron la función como el "WhatsApp para infieles".