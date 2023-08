¿Qué hacer si Google Drive dejó de funcionar en mi dispositivo?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL). - Desde hace un mes Google ya había advertido que Drive dejaría de funcionar en algunos dispositivos. Esto debido a que la compañía está trabajando en nuevas actualizaciones para mejorar la experiencia de los usuarios.

"En agosto de 2023, finalizaremos el soporte técnico de Drive para escritorio" informó Google en un comunicado. Dicha medida afectaría solo a equipos Windows que contaran con sistema operativo de Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 y Windows 32 bits, los cuales ya cuentan con una versión de Windows obsoleta.

Esto, sin duda, afectaría a varios usuarios, sobre todo a aquellos que utilizan Google Drive para almacenar todos tus archivos en la nube. Si fuiste uno de los afectados, en Tech Bit te decimos qué hacer.

¿Google Drive dejó de funcionar en tu equipo? Aunque el gigante tecnológico dio a conocer que el servicio dejaría de funcionar en ciertos equipos, esto no quiere decir que Google Drive desaparecería por completo. Por lo que no debes preocuparte por tus archivos ya que estos seguirán intactos en la nube y tu cuenta permanecerá intacta.

Simplemente no podrás acceder a la plataforma desde tu equipo si es que cuenta con algunos de los sistemas operativos mencionados anteriormente.

Una de las recomendaciones que te damos es que, si es posible, actualices tu equipo a Windows 10 u 11 con el fin de que puedas seguir usando la plataforma sin problema. O bien, si tienes la oportunidad, cambies tu equipo a uno compatible con Google Drive, estos deben contar con sistema operativo Windows 10 (64 bits), Windows 11 o macOS Catalina 10.15.7.

También puedes usar navegadores como Chrome, Firefox, Microsoft Edge y Safari. O bien, seguir ocupando el servicio mediante tu celular con algún sistema posterior a Android 11 o dispositivos posteriores a iOS 15.0.

Si por alguna razón no puedes actualizar tu equipo o cambiarlo, lo mejor será utilizar un servicio alternativo de almacenamiento en la nube. Afortunadamente existen muchos en el mercado que podrían ayudarte.

Para ello, solo necesitarás una computadora alterna en la puedas usar Google Drive y posteriormente exportar tus archivos para enviarlos a otro servidor que puedas seguir utilizando tu computadora. A continuación, te enlistamos algunos que podrían ayudarte:

Microsoft One Drive: Este servidor es perfecto para ti si sueles ocupar la paquetería de Microsoft como Word, Excel y Power Point. Es un buen servidor y guarda los archivos en la misma calidad que lo haría Google Drive. Cuenta con una versión gratuita de 5GB de almacenamiento o también con paquetes de hasta 1TB de almacenamiento.

Dropbox: Esta plataforma además de brindarte la posibilidad de almacenar tus archivos, cuenta con un alto nivel de seguridad ya que puedes establecer contraseñas individuales en los archivos que tengas aquí y sean delicados. Su versión gratuita es de 2 GB de almacenamiento y también cuenta con paquetes que te ofrecen hasta 2 TB por aproximadamente $180 pesos al mes.

Mega: Este servidor ofrece 20GB de almacenamiento gratuito. Además, cuenta con un alto nivel de seguridad para los servicios que ofrece, tales como chats privados y grupales, así como intercambio de archivos. También cuenta con paquetes de hasta 6TB.