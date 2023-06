Qué hacer y qué no cuando se moja el celular

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que varios modelos de celular ya cuentan con protección contra agua, e incluso se pueden sumergir para hacer divertidas fotos y videos, la realidad es que la mayoría se verán afectados si caen en algún líquido. Por eso hoy vamos a decirte qué sí y qué no hacer en esa situación.

Todos lo sabemos, los accidentes pasan y puede que tu smartphone termine empapado cuando se cae alguna bebida de la mesa, se te resbale de las manos en la alberca o, por un descuido, termine en la taza del baño.

Si te llega a suceder seguro tu reacción será tratar de secarlo y correrás a internet a buscar una solución, el riesgo es que en línea hay muchos mitos que sólo agravarán el problema. Por ello en esta ocasión vamos a compartirte los consejos de un experto.

¿Qué hacer si se moja tu celular?

Ante un accidente con agua hay que saber qué hacer y, en ese sentido, FixPok, empresa especializada en reparación de celulares, nos ofrece algunas recomendaciones avaladas por fabricantes.

Si tu celular se mojó debes actuar rápidamente y seguir los siguientes pasos:

Apaga el celular mojado rápidamente. Lo más importante que se debe hacer cuando un smartphone que no es contra agua se moja es apagarlo para minimizar los daños en la placa electrónica interna.

No enciendas el celular de inmediato. Es importante decir que no se trata de reiniciar el celular o sólo mantenerlo apagado por unos segundos, pues eso podría ocasionar que los elementos internos del dispositivo reciban un cortocircuito y entonces el móvil ya estará completamente muerto.

A menos que sepas de electrónica y conozcas bien cómo funciona tu celular y sus componentes, es mejor no abrirlo ni tocar nada.

Extrae la batería si es posible. La mayoría de los smartphones ya no ofrecen la opción de retirar la batería, pero si tienes oportunidad este es el único componente que puedes tocar. La razón es que la electricidad se conduce a través del agua, por lo que es importante extraer la batería para que no se dañe más internamente. Si puedes hacerlo sólo quítala y sécala, de lo contrario con apagarlo será suficiente puesto que ya no estará conduciendo electricidad.

Utiliza un papel o un trapo limpios para secar tu dispositivo, pero toma en cuenta que, aunque el exterior parezca seco, la humedad interior es el verdadero riesgo.

Cuidado con el aire caliente. Uno de los remedios que muchos aplican es acercar el celular a una fuente de calor, como una secadora de pelo, pero hay un riesgo de que le pueda dar un golpe de calor a los circuitos que acabe por estropearlos del todo. Si quieres aplicar esta opción empieza en frío y pasa a tibio, pero nunca caliente.

Meter el celular mojado en una bolsa con arroz. Este es el remedio más común y, buenas noticias, sí sirve. El arroz es muy bueno para absorber la humedad por lo que es buena idea dejar el celular sumergido al menos unas 24 horas.

No lo metas en el horno. Para muchos sería una obviedad que esto es mala idea, pero es un remedio que promueven en internet y, si se te ocurre hacerlo, no sólo vas a descomponer el celular sino el horno y hasta podrías provocar un incendio si la batería explota.

Y si crees que por tener un celular contra agua estás a salvo, cuidado porque no son infalibles, las tapas que los recubren se desgastan, se erosionan y por ahí entra el líquido a los circuitos.

Finalmente, es importante señalar que, incluso siguiendo los consejos anteriores, y aunque el smartphone parezca funcionar bien, lo mejor es llevarlo a un Servicio Técnico Especializado que pueda hacerle una limpieza interna para evitar una posible corrosión que ocasionará fallas en unas semanas o meses y, posiblemente, dejen inservible el teléfono.