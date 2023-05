¿Qué le pasa al cerebro cuando tomas cerveza?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- En temporada de calor una de las bebidas más socorridas es la cerveza. Esta, además de rica y refrescante, ofrece nutrientes buenos para la salud del organismo. Sin embargo, alguna vez te has preguntado cuál es el efecto que causa en el cerebro.

Sabemos que el consumo de cerveza, y en general de bebidas alcohólicas, es perjudicial para la salud, pero vale la pena conocer los pros y contras de su ingesta.

En esta ocasión vamos a hablarte de los efectos del alcohol en el cerebro de acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo, NIAAA, por sus siglas en inglés.

Beneficios de beber cerveza

Empecemos por mencionar que, aunque para algunos pueda ser una sorpresa, diversos estudios han demostrado que la cerveza es una bebida saludable.

Esta bebida contiene diversos nutrientes que brindan beneficios cardiovasculares, de salud ósea y hasta contra la obesidad.

Por ejemplo, de acuerdo con la Fundación Española del Corazón, las personas que consumen cerveza habitualmente de manera moderada presentan un menor riesgo de presentar diabetes e hipertensión, además de registrar cifras de colesterol HDL (bueno), mayores que los no bebedores.

Por otra parte, esta bebida es rica en lúpulo, una sustancia que contiene polifenoles (flavonoides) con propiedades antioxidantes y efectos beneficiosos sobre el envejecimiento.

A su vez, un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indica que la cerveza ayuda a aumentar la densidad ósea debido a su alto contenido de silicio.

Incluso, que tiene un efecto analgésico pues, según un artículo publicado en "The Journal of Pain de la American Pain Society", tiene la capacidad aumentar el umbral del dolor. Además, ayuda a mejorar la respuesta inmune contra los agentes responsables del desarrollo de enfermedades infecciosas y hasta puede prevenir el desarrollo de Alzheimer.

Así afecta la cerveza al cerebro

Antes de que comiences a festejar pensado en todos los beneficios antes mencionados, es importante que conozcas qué le pasa al cerebro cuando tomas cerveza pues, incluso, en cantidades moderadas, el alcohol tiene consecuencias.

El NIAAA explica que el alcohol de bebidas como la cerveza interfiere con las vías de comunicación del cerebro y puede afectar la manera en que funciona, por ejemplo, dificultando el correcto funcionamiento de áreas que controlan el equilibrio, la memoria, el habla y el juicio.

Y si el consumo en exceso se mantiene a largo plazo se crean alteraciones en las neuronas, como la reducción de su tamaño. Cuando se trata de adolescentes el riesgo es mayor dado que puede alterar el desarrollo del cerebro, lo que podría resultar en cambios duraderos en su estructura y función.

Si alguna vez has bebido cerveza en exceso seguro has experimentado lagunas mentales, vacíos en la memoria que se producen debido a un bloqueo temporal del paso de los recuerdos de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo.

Aquellas personas que continúan bebiendo a pesar de los estragos en su cuerpo pueden llegar al grado en que haya tanto alcohol en la sangre que las áreas del cerebro que controlan las funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y el control de la temperatura, comienzan a inhibirse.

Los síntomas de sobredosis incluyen confusión mental, dificultad para permanecer consciente, vómitos, convulsiones, dificultad para respirar, frecuencia cardíaca lenta, piel húmeda y temperatura corporal extremadamente baja. La sobredosis de alcohol puede provocar daño cerebral permanente o la muerte.

Por otra parte, el instituto advierte que el consumo habitual y excesivo de cerveza puede llegar a comprometer la función cerebral.

Como te darás cuenta si bien beber cerveza puede tener beneficios, debes tener siempre presente que el consumo de alcohol es un riesgo para tu salud, por lo que la moderación es la clave.