¿Qué significa el código 7642 que envían por WhatsApp?

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Las redes sociales cada vez se llenan más de nuevas palabras o frases que sirven para comunicarse de una forma más fácil entre la comunidad, además de entretener a los usuarios. Ejemplo de ello, son frases como "Y la queso", "soporta", "deluxe", entre otras.

Sin embargo, el lenguaje de Internet no solo se queda ahí, ahora los números han invadido la comunicación entre los internautas. Y aunque entre los más jóvenes en fácil adquirir los nuevos códigos de expresión en redes sociales, a otras personas les parecerá muy raro encontrar algún mensaje en donde solo haya números pues no tendrán idea de lo que significa.

Recientemente, uno de estos códigos se viralizó en WhatsApp, se trata del número 7642, el cual es utilizado específicamente por los jóvenes. La tendencia nació en TikTok y posteriormente se replicó en otras plataformas, sobre todo en la app de mensajería instantánea, en donde se comenzó a compartir el código entre las conversaciones de los usuarios.

Si aún no sabes qué significa este número y te sientes ajeno a las tendencias de la "chaviza", no te preocupes, en Tech Bit te explicamos de qué se trata para que próximamente te unas al trend y comiences a enviarle este código a tus contactos.

Aunque los códigos suelen ser usados en los mensajes secretos para impedir que otros entiendan el contexto de algún mensaje, en este caso no tiene ningún significado negativo.

La realidad es que este código oculta un significado muy bonito. En algunos videos de TikTok se ha explicado que el código 7642 significa "siempre estaré para ti". De acuerdo con los usuarios, cada número representa una de las palabras que conforman la oración, es decir: 7 es para "siempre", 6 por "estaré", el 4 se destina a "para" y el "2" a la palabra "ti".

Básicamente con este código le estarás transmitiendo a la otra persona lo mucho que te importa y que estarás con él o ella siempre que lo necesite.

Este código fue creado por los jóvenes para simplificar los mensajes entre ellos y comunicar todo lo que sienten con unos simples números.

----Otros códigos usados en WhatsApp

Este código no es el único que se ha viralizado en WhatsApp, existen otros que suelen ser ocupados por los jóvenes para expresar otro tipo de mensajes.

Por ejemplo, desde hace un tiempo circula el número 1437, el cual significa "te amo por siempre" u otra forma de expresar casi lo mismo es con 14313 que traducido en palabras sencillas sería "te amo demasiado". También en estos casos puedes ocupar el código 1543 que significa "todavía te amo".

También puedes ocupar el 999 para decir "prometiste nunca irte", el 929 para pedirle a alguien que te perdone. O para despedirte de alguien puedes ocupar el 88 que significa "Adiós".