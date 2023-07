Qué tomar en cuenta antes de comprar un celular

A-AA+

El celular llegó para salvarnos la vida. Hoy en día podemos hacer tantas cosas con él, que fácilmente se ha convertido en el solucionador de nuestros problemas. De hecho, cada vez más se ha asimilado como una herramienta imprescindible del mundo laboral.

Por esta razón, es fundamental elegir uno que mejor se acople a nuestras necesidades. Sin embargo, no es tan fácil como parece. Hay tantos modelos de celular, marcas e innovaciones que resulta imposible escoger el mejor.

Recomendaciones para elegir un celular

No necesitas complicarte demasiado. Pues, más allá de las necesidades específicas y usos que planees darle a tu nuevo dispositivo, existen algunos indicadores que siempre debes tener en cuenta.

En Tech Bit te compartimos algunos aspectos que debes contemplar en el momento de adquirir un nuevo celular.

Sistema operativo

No hay mucho de dónde elegir, pues solo tienes dos opciones: iOS y Android. Toma en cuenta que si estás acostumbrado a usar uno, es recomendable que continúes con él, pues será más fácil y rápido adaptarte.

Pero nunca está de más, probar nuevas opciones, sin embargo, debes prestar atención a tus necesidades, así como la manera más efectiva de llevarlas a cabo. Cada sistema operativo tiene diferencias entre sí, como sus capas de personalización, usabilidad, memoria, etcétera.

Duración de la batería

Usar el celular es esencial en el día a día y no poder hacerlo, complicaría las cosas. Por ello, la duración de la batería es fundamental. Si es limitada, puede traer más problemas, pues no siempre podemos tener una conexión de luz a la mano.

Si bien existen las baterías portátiles, habrá momentos en que necesitamos que nuestro dispositivo rinda más tiempo. Por eso, te sugerimos que si tu consumo es promedio debes considerar mínimo 3000 mAh para tu celular.

Pero si eres de los que requieren que su móvil esté disponible constantemente, es mejor pensar en 4000 mAH o más de batería.

Almacenamiento

Al usar un celular es inevitable que imágenes, videos y aplicaciones llenen la memoria. Especialmente, con la llegada de nuevas actualizaciones.

Lo complicado sucede cuando nos damos cuenta de que el almacenamiento del dispositivo es más pequeño de lo que parece. Pues, aunque en un inicio puede ser de una determinada capacidad, los archivos del sistema ocupan una gran parte de ella.

Por eso, te sugerimos que cuando compres un celular consideres un almacenamiento básico de 64 GB. En caso de que requieras descargar archivos como videojuegos, es mejor 189 GB o más.

Memoria RAM

La memoria RAM es clave para cualquier acción que planees realizar en tu dispositivo. El nombre puede sonar técnico, pero es más fundamental de lo que te imaginas. Gracias a este elemento, tu celular puede funcionar de forma óptima y rápida.

Sin embargo, si no es suficiente, puede ralentizar tu móvil y evitar que puedas utilizar varias aplicaciones y programas al mismo tiempo. Si no quieres que eso suceda debes buscar un celular con una memoria RAM de mínimo 6 GB.

Cámara

Último, pero no menos importante. La cámara se ha convertido en un elemento clave de los celulares. Y es que más allá de los usos que puedas darle, una fotografía y/o un video en alta definición siempre es un plus. Así que, si quieres capturar las mejores tomas, no olvides prestar atención a los megapíxeles, el tamaño de píxel, niveles ISO, entre otros elementos.