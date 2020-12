¿Qué vacunas contra Covid-19 habrá en México?

En México el Covid-19 ha provocado, según cifras oficiales, la muerte de 110 mil 74 personas en cerca de 10 meses, por lo que el anuncio que hicieron las autoridades sanitarias esta mañana, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, representa una esperanza para la población.

La campaña de vacunación anunciada por el secretario de Salud Jorge Alcocer es la continuación de los esfuerzos que se han hecho por traer a la República Mexicana la vacuna que permitirá bloquear los contagios provocados por el coronavirus SARS-CoV-2. Serán cinco las etapas en las que se administrará este medicamento, siendo el primer periodo destinado a proteger al personal médico. Uno de los puntos a destacar es que la primera vacuna que llegará a territorio nacional es la que han desarrollado la farmaceútica Pfizer y la empresa de biotecnología BioNTech.

Se trata de una de las vacunas que ha tenido un alto porcentaje de efectividad, por arriba del 95%, además de no generar efectos secundarios graves en los pacientes.

Uno de los puntos que más se le han destacado es el empleo del ARN mensajero (ARNm) sintético, un método que nunca antes se había usado en el desarrollo de una vacuna debido a los costos que representa en la última fase de ensayos. Sin embargo el punto por el que más se le ha cuestionado es que se trata de la vacuna más fría de las conocidas, luego que para su óptima conservación requiere estar a temperaturas entre -70 y -80 grados Celsius, lo que complica un importante reto logístico para su transporte y administración.



Vacuna china contra Covid-19

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador también suscribió hace más de un mes un acuerdo con la empresa CanSino Biologics para poder aplicar dosis de su vacuna en la fase experimental III. Fundada en Tianjin, China, en 2009, CanSinoBIO fue la tercera empresa farmacéutica que desarrolló una vacuna contra el ébola (Ad5-EBOV) en 2014. Además la biofarmacéutica empezó a cotizar en las bolsas de Hong Kong (HKEx) en marzo de 2019 y de Shanghái en agosto de 2020.

En la conferencia de esta mañana de martes también se afirmó informó que se está cerca de adquirir aproximadamente 30 millones de dosis de su vacuna contra la Covid-19. En las diapositivas desplegadas esta mañana se señaló respecto a CanSinoBio que su vacuna tiene una efectividad del 97% y que el estatus en que se encuentra en México es la precompra de 35 millones de dosis y estudio clínico fase III.

"Esta semana esperamos firmar el contrato por el pedido, porque ya se hizo un acuerdo de precompra, de 35 millones de dosis y el ensayo global permitirá que la empresa pueda ingresar su expediente a la Cofepris", afirmó el canciller Marcelo Ebrard.



Vacuna de Oxford y AstraZeneca, en 2021

Otra de las vacunas contra Covid-19 que ayudarán en la lucha contra el coronavirus en México es la que desarrollaron la farmaceútica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El secretario de Relaciones Exteriores afirmó en la conferencia matutina que nuestro país precompró 77.4 millones de dosis y se prevé que la entrega de esta cura empezará entre fines de marzo y principios de abril.

"Esta es una vacuna que no tiene fines de lucro, estamos trabajando con Argentina y la producción en México estará en tiempo y en forma", aseguró el secretario Marcelo Ebrard. Los resultados preliminares de la vacuna de AstraZeneca, desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford, indicaron que cuenta con niveles de seguridad aceptables, lo que la ha puesto como una de las principales en la búsqueda de la cura contra el Covid-19, junto a la de Pfizer y Moderna. La vacuna Oxford-AstraZeneca se elaboró a partir de un "adenovirus", uno de los patógenos más contagiosos, que infecta a seres humanos y a algunas especies animales. No obstante el reto que enfrentó fue que durante la carrera por demostrar su eficacia se encontró que su efectividad varía dependiendo de la dosis administrada. Los expertos dicen que el número relativamente bajo de personas en el grupo de dosis menores dificulta saber si la efectividad que se registró en el grupo es real o es una peculiaridad estadística.

Unas 2 mil 741 personas recibieron media dosis de la vacuna, seguida de una dosis completa en la segunda inyección, dijo AstraZeneca. Un total de 8 mil 895 personas recibieron las dos dosis completas. Además México forma parte del sistema Covax, que tiene en su cartera ocho posibles vacunas.



¿Cuándo me tocará vacunarme?

La campaña de vacunación contra el Covid-19 estará dividida en cinco etapas, abarcando en total un periodo que va de diciembre de 2020 hasta marzo de 2022. Los primeros que recibirán una vacuna para protegerlos contra el coronavirus serán los integrantes de personal médico de primera línea, aunque en el calendario dictado durante la conferencia matutina se ha hecho énfasis en que en la primera etapa no todos podrán recibir la inyección.

De esta forma el personal que no se vacune en la primera etapa que va de diciembre del 2020 a febrero de 2021 lo hará hasta el siguiente filtro, que va de febrero a abril de 2021, tiempo en el que también se atenderá a los adultos mayores de 60 años. El tercer periodo de vacunación corresponde a las personas entre 50 y 59 años, quienes podrán ir entre abril y mayo del 2021. El turno de las personas entre 40 y 49 años será entre mayo y junio, mientras el resto de la población, entre ellos los más jóvenes, podrán recibir una de las vacunas que tendrá el gobierno mexicano desde junio de 2021, finalizando la campaña en marzo de 2022.