¿Qué vieron los mexicanos en YouTube durante 2021?

Este miércoles da inicio el último mes del año, y junto con él, como ya es costumbre, las plataformas de streaming y entretenimiento por internet comienzan a mostrar qué fue lo más exitoso de su contenido este 2021, y una de ellas es YouTube, quien señaló qué vieron los mexicanos en YouTube este 2021.

¿Qué fue lo más popular en YouTube?

Antes que nada, debemos recordar que la plataforma de video de Google clasifica los contenidos por temas, como videos musicales, mismos que, por lo general acumulan millones de reproducciones en un periodo corto de tiempo.

A continuación, te presentamos los contenidos más vistos en YouTube de creadores:

1. No encuentro a Kima, broma pesada a mi esposo de Kimberly Loaiza.

2.Tirando Bola temp 5 ep 13. -Santa Fe Klan.

3.¡Gran final Free Fire League! Apertura 2021.

4.En Cortinas #45: Del barrio a las nubes FT. Santa Fe Klan.

5.Olvidé que había COMPRADO ESTAS COSAS 5!.

6.¡Estoy embarazada, voy a ser mamá! Carta a mi Mar, Yuya.

7. Yo no soy Fernanfloo - Omegle

8. Katia vlogs y yo somos novios. Broma a mi hermano JD Pantoja | Cesar Pantoja

9. Franco Escamilla, la perseverancia de un hombre extraordinario | La entrevista con Yordi Rosado

10. Santa Fe Klan (Ángel Quezada) & Escorpión #AlVolante PELOTERO ligando en la calle!

---Top videos musicales

Este año en los gustos musicales de los mexicanos, el rap, regional y música urbana, fueron los ritmos más destacados. Asimismo, se presentó una interesante mescla de ritmos y ejemplo de ello es la colaboración de Gera MX con Christian Nodal, "Botella tras botella", canción que además de ser parteaguas en esta tendencia, logró posicionarse con en el primer lugar de las listas de videos musicales, además de hacerse con el primer lugar en el Top de las principales canciones a nivel global, con más de 400 millones de visualizaciones.

1.Gera MX, Christian Nodal - Botella Tras Botella (Video Oficial)

2.KAROL G, Mariah Angeliq - EL MAKINON (Official Video)

3.Bad Bunny - Yonaguni (Video Oficial)

4.Rauw Alejandro - Todo de Ti (Video Oficial)

5.Natti Natasha x Becky G - Ram Pam Pam [Official Video]

6.Bad Bunny x Rosalía - La noche de anoche

7. ¿Quién Te Crees? - Mc Davo Ft Calibre 50

8. Camilo - Ropa Cara

9. The Weeknd - Save Your Tears

10. Marca MP - Ya Acabó (En Vivo).

Los creadores más vistos en México

Puede ser que debido a la pandemia las personas estuvieron más tiempo en casa, trabajando y entreteniéndose con diversos contenidos, por lo que es factible entender por qué el mundo de los videojuegos dominó en esta lista.

Creadores como Mikecrack se convirtió en uno de los contenidos más vistos gracias a su contenido para gamers y sobre todo, para los amantes de Minecraft.

1.Kimberly Loaiza

2.Mikecrack

3.inInvictor

4.El Mariana

5.MissaSinfonia

6.Fede Vigevani

7.Cesar Pantoja

8.Acenix

9.Golemcito Games

10. ElTrollino.

Asimismo, los creadores revelación que más crecieron son:

1.TheNino

2.Daniela Roderick

3.MrDs4

4.Cecia Loaiza

5.Cocinando con Ninfa

6.Rodolfo Ruben Barone

7.CORVII FF

8.DARISHLA

9.A la Mich

10.The MarZ

Creadores de YouTube Shorts

El formato de videos cortos estilo TikTok se han apoderado del tiempo en pantalla de millones de usuarios, por lo que no es de sorprender que este formato en YouTube llamado Shorts también tuviera presencia en la plataforma, ayudando a los creadores de contenido a crecer y encontrar nuevas audiencias.

1. Leslie Mckenzzie

2. Chingu amiga

3. Luis Méndez

4. Yordi Rosado

5. Danny Fitt

6.Palomares Magic

7. RB playing

8. Inmagic

9. Jere Parre

10. Terbuz.