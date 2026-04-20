¿Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- El relevo en la dirección de Apple marca el inicio de una nueva etapa para la compañía. Tras la salida de

como director ejecutivo el próximo 1 de septiembre, el liderazgo quedará en manos de

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En Tech Bit de EL UNIVERSAL te contamos quién es y cuál es suque ha crecido dentro de la firma y que ahora enfrenta el reto de mantener su posición en la industria tecnológica.Un ingeniero formado dentro de Appleingresó a Apple en 2001 y ha desarrollado toda su carrera en la empresa. Ingeniero de formación, ha estado ligado al área de, uno de los pilares del negocio de la firma de Cupertino.Antes de ser nombrado, se desempeñaba comode Ingeniería de, donde supervisaba elclave. Desde esa posición, participó en la evolución de productos como iPhone, iPad y Mac, además de formar parte de los equipos responsables de la transición hacia losde Apple, un movimiento estratégico que redefinió el rendimiento y la independencia tecnológica de la compañía.A diferencia de otros líderes del sector, Ternus ha mantenido un. Sus apariciones suelen limitarse a, donde explica avances técnicos más que asumir un rol protagónico.Sin embargo, dentro de Apple es considerado una pieza clave en la toma de decisiones relacionadas con ingeniería y desarrollo.¿Qué le espera en un futuro aen Apple?Su nombramiento comoresponde a la tradición de la empresa de apostar por, con un profundo conocimiento de su cultura y procesos. En ese sentido, su llegada apunta más a laque a un cambio de rumbo.asume el cargo en un contexto marcado por la competencia en, el avance dede dispositivos y una mayora nivel global. Su experiencia enpodría ser determinante para mantener el enfoque de Apple en la integración entre tecnología y diseño.