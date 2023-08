A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL). - El maíz o elote forma parte de la dieta de los mexicanos desde la época prehispánica, de ahí que lo encuentres en platillos típicos en forma de tortilla, como un ingrediente común en guisos, palomitas e incluso en forma de esquites, donde el maíz es la estrella de esta popular delicia, sin embargo, existen algunas contraindicaciones respecto a este alimento que te conviene conocer.

De acuerdo con el Gobierno de México, el origen del maíz se dio en la región central del país a través de la fusión de plantas que crecían en forma silvestre como el teocintle o teosinte.

Se considera que el maíz fue cultivado hace aproximadamente 10 mil años a.C. La evidencia más antigua que se tiene es de hace 6,250 años, evidencia encontrada en la cueva de Guila Naquitz, en Oaxaca, a unos kilómetros de Mitla.

Beneficios del maíz. Además de popular, el maíz tiene importantes beneficios para la salud, entre ellos están:

Brindan saciedad. La fibra del elote te ayuda a mantenerte lleno por más tiempo entre comidas, además es una fuente importante de carbohidratos, los cuales te proporcionan energía.

Bueno para la salud intestinal. De acuerdo con WebMD, el maíz aporta bacterias saludables al tracto digestivo, lo que puede ayudar a protegerlo contra el cáncer de colon.

Protegen la vista. El elote amarillo es una buena fuente de los carotenoides luteína y zeaxantina, que son buenos para la salud ocular y ayudan a prevenir el daño del cristalino que conduce a las cataratas.

Así que como verás, además del hecho de que es delicioso, existen varias razones para consumir este alimento, sin embargo, también hay algunas contraindicaciones que giran en torno a los elotes.

¿Quiénes no deberían comer elote y por qué? De acuerdo con información divulgada por Sala de Prensa, si tienes alguna de estas condiciones, será mejor que moderes tu consumo de elotes.

Los carbohidratos FODMAP o carbohidratos de cadena corta, en personas con intolerancia a ellos, son mal procesados por el intestino y pueden desencadenar algunos síntomas gastrointestinales como la hinchazón, gases, diarrea, etc.

No se recomienda la ingesta de FODMAP en personas sensibles como pacientes con síndrome del intestino irritable o intolerancia a este tipo de carbohidratos.

Deficiencia nutricional. El maíz contiene ácido fítico, un compuesto vegetal que ha sido relacionado con la malabsorción de algunos nutrientes, así que si padeces alguna deficiencia nutricional, es fundamental que limites la cantidad de maíz que consumes porque podría agravar el problema de salud.

Personas que buscan bajar de peso. Aunque es delicioso, el maíz es una gran fuente de carbohidratos, así que si estás buscando deshacerte de algunos kilos, será mejor que por ahora moderes su consumo. Según los especialistas, lo ideal es que te acerques a un especialista en nutrición para que te asesore y te brinde un plan personalizado para bajar de peso.

Recuerda que antes de hacer una modificación drástica en tu dieta, es importante que consultes a tu médico.