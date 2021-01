Razones por las que el ornitorrinco es un animal extraordinario

No es necesario indagar mucho para que un ornitorrinco llame tu atención. Su cuerpo de nutria, pico de pato y cola de castor lo hacen parecer un rarísimo experimento genético. Pero, más allá de sus características físicas, es un animal realmente extraordinario.

Aquí te lo demostramos con 8 razones.

1. Es un mamífero, pero nace a partir de un huevo. Solamente los equidnas (familia de animales parecidos a los erizos) comparten esta característica.

Y, aunque los ornitorrincos producen leche para alimentar a sus crías, las hembras no tienen pezones. Los bebés succionan la leche de los pliegues de la piel de su madre o del pelaje, pues el líquido sale desde glándulas situadas en el abdomen, explica el sitio web Mental Floss.

2. Los ornitorrincos macho son capaces de producir veneno. La sustancia es liberada desde espolones de unos 12 milímetros en sus patas traseras, pero la glándula que la crea solo está activa en temporada de reproducción. Por eso se cree que es una manera de defenderse de otros machos en busca de pareja. No intentan matar a su oponente sino volverlo más lento por un rato, asegura el Zoológico de San Diego.

El veneno de un ornitorrinco es lo bastante poderoso como para matar a un perro, dice la Enciclopedia Británica. No es una amenaza mortal para los humanos, pero causa un dolor descrito como "insoportable", según el Museo Australiano. También provoca hinchazón que se extiende gradualmente y un aumento temporal de la sensibilidad al dolor, lo cual dura días o hasta meses.

3. El pico de un ornitorrinco puede detectar los campos eléctricos generados por cualquier ser vivo. Es decir, localiza y caza a una presa incluso con los ojos cerrados y sin usar su nariz.

4. Al no tener dientes, se alimentan de una manera muy peculiar. Cuando capturan algo en un río (como mariscos, larvas o gusanos), lo recogen junto con tierra o grava del piso y lo guardan momentáneamente en sus mejillas (que son como bolsitas); ya en la superficies usan la tierra o grava como si fueran dientes improvisados para masticar su comida.

5. No tienen estómago, de acuerdo con Mental Floss. Como muchos peces, poseen una garganta que se conecta directamente con sus intestinos.

6. Se mueven mucho mejor nadando que en tierra, donde gastan 30% más energía. Sin embargo, no pueden estar completamente sumergidos más de 140 segundos, según el sitio web Live Science.

7. La primera vez que un ornitorrinco fue llevado de Australia a Inglaterra, a finales del siglo XVIII, los científicos que lo examinaron pensaban que se trataba de un fraude.

8. Aunque son endémicos de un área muy específica, pueden hallarse en ambientes muy distintos y extremos: desde llanuras y selvas tropicales hasta escenarios montañosos. Habitan en Tasmania y las costas al este de Australia.

¿Pueden verse en vivo?

Si alguna vez viajas a Australia, encontrarás que existen varias regiones naturales con sitios de avistamiento de ornitorrincos. No hay garantía, pues se trata de animales elusivos por naturaleza y de actividad nocturna, pero sí es posible verlos. Entre estos lugares se encuentra la Isla Canguro o el Parque Nacional Eungella. En Melbourne hay un santuario, el Healesville Sanctuary, donde los visitantes ven ornitorrincos de cerca.

El Zoológico de San Diego es el único en Estados Unidos con un hábitat para ornitorrincos.