Recomendaciones que debes tomar en cuenta antes de descargar una app para niños

Actualmente los niños, incluso los más pequeños, tienen acceso a algún dispositivo electrónico, donde pueden pasar mucho tiempo jugando y viendo videos a través de diferentes programas y aplicaciones.

Existe una gran variedad de aplicaciones infantiles: colores, rompecabezas, letras, números, dibujos, música y juegos, entre muchas otras. Resulta muy tentador descargar más de uno para que los niños estén entretenidos varias horas al día.

Pero antes de descargar las aplicaciones, los padres deben verificar que sean seguras y que no representen ninguna amenaza para los pequeños.

Lo primero es leer con atención los términos y condiciones de la propia app, no solo la descripción del contenido que ofrece. Es decir, se debe saber con certeza, por ejemplo, la política de privacidad y si la app necesita acceder a las imágenes, contacto o cámara del dispositivo.

Es recomendable investigar sobre la compañía desarrolladora o distribuidora de la app, para conocer la reputación de la empresa, para saber qué tan buenas han sido las creaciones que han desarrollado.

Además, se tiene que verificar si, a pesar de ser una aplicación gratuita, ofrece compras de algún tipo para el contenido de la misma app o de tiendas afiliadas, en cuyo caso, el padre tiene que valorar si es propio para su hijo. O, bien, inhabilitar la posibilidad de hacerlo.

Para confirmar que sea una app apropiada para los niños, también se pueden leer las reseñas y los comentarios que otros usuarios han escrito al respecto en Google Play o en App Store, así como las calificaciones que le han dado.

Porque, puede ser una aplicación muy popular, pero si necesita mucha memoria del dispositivo y podría hacer más lentas otras funciones.

Los expertos recomiendan que los niños no tengan acceso a las redes sociales, porque podrían estar expuestos a ciertos peligros. Por ello, si se trata de juegos, es mejor que no estén ligados a ninguna de ellas, sino que sean independientes.

Finalmente, puedes revisar los listados de Common Sense Media, que es una organización sin fines de lucro, en la cual se promueve tecnología segura para los niños, es decir, este sitio recomienda solo contenido positivo y verificado. Ahí encontrarás apps segura para niñas, clasificadas por edades o temas.

Como medida adicional, se deben activar los controles parentales del dispositivo, con los cuales se puede restringir el contenido que se requiera descargar o comprar.