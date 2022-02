Recomienda experto no compartir capturas de pantalla en WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Con la pandemia el uso de redes sociales para mantenerse en contacto aumentó de manera importante. Para la escuela, el trabajo o el entretenimiento, las plataformas digitales, como WhatsApp, se han vuelto parte de nuestro día a día. Por ello es que muchos usuarios consideran que su utilización es totalmente segura y se animan a compartir cada vez más datos personales. Sin embargo, la realidad es que hay muchos riesgos, entre ellos, las capturas de pantalla, tal como advierte un académico de la UNAM.

Hay que decir que WhatsApp es una app que cuenta con distintos sistemas de protección para los usuarios. El más importante es el cifrado de extremo a extremo que impide que un tercero pueda interceptar los mensajes. El problema es que una vez que el contenido está en manos de otra persona ya no hay seguridad de lo que pueden hacer con él.

En ese sentido, son los propios usuarios los que ponen en peligro su privacidad, de ahí la importancia de que sean conscientes de los riesgos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está haciendo énfasis en los problemas que podrían implicar las capturas de pantalla.

Capturas de pantalla en WhatsApp, una posible brecha de seguridad

El investigador de la UNAM, Luis Ángel Hurtado Razo, es el titular de un estudio sobre el uso de WhatsApp y está alertando a los usuarios que, sin importar que tan apegados estén a esta plataforma, algunas prácticas podrían estar poniendo en riesgo su privacidad.

La razón es que, dijo el académico, la mayoría de los usuarios comparten "pantallazos" de las conversaciones, tanto que, aseguró, la principal fuga de información en los mexicanos es por capturas de pantalla.

¿Cuántas veces has realizado una captura de pantalla de alguna red social u página de internet con la intención de demostrar un punto en una conversación? La acción es de lo más inocente cuando se trata de información pública, el problema es cuando se viola la privacidad de las personas.

Una clave, una imagen comprometedora, una conversación privada, todos puede quedar plasmado en un "pantallazo" que después puede ser utilizado en contra del emisor. Recordemos que uno de los problemas digitales más importantes en la actualidad es el ciberacoso.

Por lo anterior es que Hurtado plantea que si bien las tecnologías que tenemos pueden ser excelentes, debemos tener cuidado con el manejo de nuestros datos.

Aprende a usar WhatsApp a tu favor

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la UNAM, WhatsApp es el principal motor de difusión en México y en el mundo.

Aunque, como ya mencionamos, la app de mensajería cuenta con algunos sistemas de seguridad, en la opinión del profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Rubén Darío Vázquez, uno de los aspectos que se debería reclamar a WhatsApp es la privacidad de los usuarios ya que el contenido sensible podría quedar expuesto.

La razón por la cual la máxima casa de estudios considera tan relevante hacer mención de las posibles brechas de seguridad es que, según un estudio realizado entre 2021 y 2022, en una muestra de mil 253 personas de los 32 estados de la República Mexicana, 96% de quienes tienen acceso a internet utilizan WhatsApp y lo hacen de seis a ocho horas al día.

A detalle, quienes más utilizan esta plataforma son las mujeres con un 66.67%. Por otra parte, la mayoría de los usuarios son personas de entre 31 y 40 años.

Siendo una de las herramientas de comunicación más populares, los académicos de la UNAM coinciden en que es necesario tomar conciencia de que se puede hacer mal uso de los mensajes que se envía, por lo que la recomendación es evitar compartir contenido sensible, además de no creer en todo lo que se recibe.

Y es que, aunque según el análisis, la credibilidad de lo que se recibe en WhatsApp ha disminuido a raíz de la pandemia, todavía hay personas que confían en todo lo que reciben lo cual es grave considerando que muchas noticias falsas se distribuyen por ese medio.

Finalmente, Darío Vázquez pidió a los usuarios se conscientes de que WhatsApp pertenece a Meta, y que si bien no le interesan las conversaciones que como usuarios mantenemos, si pone atención a no nuestros hábitos de navegación en internet, los lugares a los que vamos, las compras electrónicas que realizamos, "todo se recopila para crear perfiles mercadológicos que constituyen el oro negro del siglo XXI".

Así que ya lo sabes, el internet y las plataformas digitales son una gran herramienta de información, comunicación, productividad y entretenimiento, pero es necesario conocer los riesgos y tomar medidas para minimizarlos.