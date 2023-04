Reino Unido bloquea a Microsoft la compra de Activision Blizzard

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- El acuerdo de 68.7 mil millones de dólares de Microsoft para adquirir Activision Blizzard fue bloqueado por la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) del Reino Unido.

La CMA, tras examinar durante varios meses más de 3 millones de documentos de Microsoft y Activision, así como más de 2 mil 100 correos electrónicos del público, concluyó que el acuerdo podría afectar negativamente el futuro del mercado de juegos en la nube, que está experimentando un rápido crecimiento.

Según la CMA, esto podría resultar en una disminución de la innovación y en una reducción de las opciones disponibles para los jugadores del Reino Unido en los próximos años.

Microsoft ha anunciado su intención de apelar la decisión, sin embargo, ésta supone un duro golpe para sus aspiraciones de adquirir Activision Blizzard. En caso de que la apelación no tenga éxito, es probable que esta resolución impida que la empresa cierre su gran acuerdo.

"Microsoft tiene una posición sólida en los servicios de juegos en la nube y la evidencia disponible para la CMA mostró que a Microsoft le resultaría comercialmente beneficioso hacer que los juegos de Activision fueran exclusivos de su propio servicio de juegos en la nube", dijo la CMA.

Según la CMA, Microsoft tiene en su poder aproximadamente el 60-70% de los servicios de juegos en la nube a nivel mundial. Si obtiene el control de Call of Duty, Overwatch y World of Warcraft, esto le otorgaría a Microsoft una ventaja importante en el mercado de los juegos en la nube.



Microsoft abordó preocupaciones sobre monopolio antes de la compra

Antes de tomar esta decisión, Microsoft ya había intentado abordar las preocupaciones en torno a los juegos en la nube. La compañía llegó a acuerdos con Boosteroid, Ubitus y Nvidia para permitir que los juegos de PC de Xbox se ejecuten en sus servicios rivales de juegos en la nube. Además, en diciembre pasado, también llegaron a un acuerdo similar con Nintendo.

Estos acuerdos tienen una duración de 10 años y también proporcionan acceso a juegos como Call of Duty y otros títulos de Activision Blizzard, sujeto a la aprobación regulatoria.

La CMA examinó los acuerdos relacionados con los servicios de juegos en la nube y encontró "deficiencias significativas". Las ofertas presentaban un alcance limitado y requerían que los jugadores compraran los juegos en ciertas tiendas o se suscribieran a ciertos servicios.

Microsoft no acordó proporcionar acceso a estos juegos en los servicios de suscripción de juegos de sus rivales ni permitió a los rivales ofrecer versiones de los juegos en sistemas operativos de PC distintos de Windows.

La CMA afirmó que los acuerdos establecerían términos y condiciones uniformes para la disponibilidad de juegos, en lugar de fomentar la competencia en el mercado de juegos en la nube.

Además, llegó a la conclusión de que, de no producirse la fusión, los juegos de Activision estarían disponibles en servicios de juegos en la nube del Reino Unido en un futuro cercano.

El mes pasado, la CMA inicialmente respaldó a Microsoft en las preocupaciones relacionadas con Call of Duty en PlayStation, afirmando que sería caro para Microsoft retener la popular franquicia en PlayStation.

Sin embargo, Martin Coleman, presidente del panel independiente de expertos que lleva a cabo la investigación, afirmó que aunque Microsoft se comprometió a tratar los problemas de manera constructiva, sus propuestas no fueron efectivas para solucionar las preocupaciones de la CMA.

En lugar de remediar las preocupaciones, habrían introducido una regulación ineficaz en un mercado dinámico y novedoso, eliminando la competencia.



Activision trabaja en apelación

En un correo electrónico enviado a los empleados el miércoles, el CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, anunció que la compañía ha comenzado a trabajar en una apelación junto con Microsoft para impugnar la decisión de la CMA, y que ya han iniciado el trabajo para apelar ante el Tribunal de Apelaciones de Competencia del Reino Unido. Kotick afirmó que confían en su caso porque los hechos están de su lado y que este acuerdo es beneficioso para la competencia.

En un comunicado de prensa, Activision adoptó un tono más serie hacia el Reino Unido. El portavoz Joe Christinat declaró que el informe de la CMA contradice las ambiciones del país de convertirse en un lugar atractivo para construir negocios tecnológicos.

Afirmó que trabajarán con Microsoft para revertir esto en la apelación y que las conclusiones del informe son perjudiciales para los ciudadanos del Reino Unido, quienes se enfrentan a perspectivas económicas cada vez más sombrías.

Si Microsoft apela la decisión de la CMA, sus planes para cerrar el acuerdo de fusión con Activision Blizzard a finales de julio se verán afectados. La empresa originalmente había planeado cerrar el acuerdo el 18 de julio, pero ahora tendrá que negociar una extensión del mismo.

En caso de que la apelación de Microsoft no tenga éxito o no obtenga la aprobación de otros reguladores, se verá obligado a pagar una tarifa de ruptura de 3 mil millones de dólares a Activision.