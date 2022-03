Relacionan rápida respuesta a mayor conexión en una conversación

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- ¿En qué se basa la conexión social? Cuando entablamos una conversación con otra persona, que en ocasiones puede ser una completa desconocida, pero nos sentimos cómodos durante la charla y las palabras fluyen, expresamos que percibimos una clase de conexión. Ante esto, un equipo de investigadores se dio a la tarea de demostrar que, durante una plática, los tiempos entre una respuesta revelan el grado de "química" entre dos individuos.

Todos hemos escuchado, a lo largo de nuestra vida, sobre las "almas gemelas", esas personas que misteriosamente adivinan hacia donde va un diálogo, y con quienes pareciere que el tiempo vuela. La realidad es que la rapidez es una palabra clave para la conexión.

El grupo de científicos del Colegio Dartmouth de New Hampshire (Estados Unidos) encontró, mediante un estudio, que entre menor es el tiempo de respuesta entre dos personas mayor es la "química".

Así que cuando sientes el "clic" con una persona, no es sólo una percepción.

¿En qué momento se hace ese "clic"?

Para demostrar el fenómeno del "clic", los especialistas invitaron a 66 pares de personas que se conocían entre ellas y otras que se veían por primera vez. En un primer estudio se les pidió que conversaran durante 10 minutos, de un tema de su preferencia con una pareja desconocida para determinar qué tan conectados se sentían, posteriormente, algunos de los participantes del estudio principal fueron emparejados con sus conocidos.

El equipo de investigadores grabó las conversaciones y midió los intervalos entre cada turno de conversación para definir el grado de "química" entre los individuos.

Los integrantes de ambos grupos, tanto de la conversación con amigos, como con desconocidos, ingresaron a salas separadas para observar las interacciones grabadas y se les pidió que describieran cómo se habían sentido durante la plática.

De acuerdo con el New York Times hubo casos, dentro de una sola conversación, donde las personas que se sintieron más conectadas se distinguieron por espacios más cortos entre una respuesta y otra.

El resultado del estudio

Debido a que el fenómeno de la rapidez, en este caso, es imperceptible, incluso como observador, los expertos manipularon las grabaciones mediante un control remoto, de tal forma que las personas se contestaban con velocidad o con ritmos lentos, y analizaron que cuando se prolongaba el tiempo de respuesta entre cada intervención, la sensación de conexión disminuía.

Entre las conclusiones del estudio, los investigadores revelaron que pese a que el contenido de la conversación fuera valioso, ese aspecto no era tan importante como el generado por respuestas más rápidas e inmediatas, es decir: "las personas se sintieron más conectadas en la medida en que su pareja les respondió rápidamente en lugar de la rapidez con que respondieron a su pareja", se especificó en la investigación.

En las conversaciones bidireccionales, dónde el receptor y el emisor del mensaje intercambian la respuesta de manera continúa, se tiene una habilidad de coordinación específica para comprender lo que el interlocutor quiere decir y formular una reacción. Los expertos determinaron que cuando dos personas hacen clic, el promedio de velocidad de réplica es de 250 milisegundos o un cuarto de segundo.

"Estas velocidades son demasiado cortas para estar bajo control consciente", lo que significa que son lo que los biólogos llaman una "señal honesta", señaló el diario.

Los hallazgos del estudio demostraron que una conversación es una señal simple y sólida para comprender cuando dos mentes hacen clic. El estudio fue publicado en la Academia Nacional de Ciencias de E.U (PNAS, por sus siglas en inglés).