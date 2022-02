Reportan fallas en servicio de Twitter

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Si has tenido problemas para conectarte a tu cuenta de Twitter, no te preocupes ya que no es un error de tu teléfono o de la red, debido a que este jueves, la red social de mensajes cortos ha presentado fallas en su sistema.

Principales problemas relacionados con Twitter

Según lo reportado por el sitio Downdetector, alrededor de las 9:59 de la mañana de este jueves 17 de febrero, los usuarios de la plataforma comenzaron a presentar problemas para enviar mensajes, ver comentarios en los posteos o, incluso para ingresar a sus cuentas.

Downdetector reportó que 44 por ciento de los problemas están relacionados con el sitio web, 33 por ciento con la aplicación y 22 por ciento con la conexión al servidor.?Segunda falla en febrero

Cabe señalar que esta es la segunda caída del servicio en lo que va de este mes, ya que la anterior se reportó hace apenas una semana, el pasado viernes 11 de febrero.

Ese día, Downdetector reportó que 76 por ciento de los problemas están relacionados con el sitio web y 24 por ciento con el inicio de sesión.