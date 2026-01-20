logo pulso
Riesgos de seguridad al dejar encendido el Bluetooth

Dejar el Bluetooth encendido puede exponerte a riesgos de seguridad y hackeo. Descubre cómo protegerte.

Por El Universal

Enero 20, 2026 02:16 p.m.
Riesgos de seguridad al dejar encendido el Bluetooth

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- El Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite que dos dispositivos, como los celulares, se conecten sin necesidad de una infraestructura de red, es decir, sin cables o medios físicos.

En la actualidad, esta tecnología es utilizada por millones de usuarios para conectar audífonos, bocinas, teclados, controles, relojes inteligentes y otros aparatos que cuentan con la función. Y es que resulta muy útil para la transferencia de archivos.

Gracias a su uso cotidiano, muchas personas suelen dejar encendido el Bluetooth y salir sin la menor preocupación a la calle, lo que puede traer consecuencias para la privacidad y seguridad.

¿Por qué es importante apagar el Bluetooth cuando no lo usas?

Empecemos con lo menos peligroso. Un estudio realizado por Android Authority, en donde se dejó encendido el Bluetooth de un celular durante 26 horas, arrojó que el consumo de la batería del dispositivo fue del 1.8% más que cuando se deja apagado.

Lo anterior quiere decir que, si bien dicha tecnología no afecta directamente la batería del celular, sí incrementa el gasto energético. Pero hay otras razones más fuertes para que lo apagues cuando no lo utilizas.

De acuerdo con un artículo de la plataforma de Google APSense, existen diversas "técnicas" que usan los ciberdelincuentes para acceder a tu información por medio del Bluetooth, por ejemplo:

-Bluejacking: Es una forma de spam en la que se envían mensajes no solicitados a dispositivos cercanos; de acuerdo con APSense, puede usarse como distracción para ataques más graves.

-Bluesnarfing: Ocurre cuando alguien se conecta a tu dispositivo sin autorización y accede a información privada como contactos, correos electrónicos o mensajes de texto.

-Bluebugging: Este es el más invasivo y ocurre cuando el hacker controla tu dispositivo a través del Bluetooth. Así puede enviar mensajes, espiar llamadas o manipular ciertas funciones del dispositivo.

Para evitar estas brechas de seguridad y que un hacker pueda robarte o manipular tu información privada, es vital que no dejes el Bluetooth de tu celular encendido todo el día, solamente cuando sea necesario y estés al tanto de los dispositivos conectados.

¿Cómo puedo evitar el robo de información?

Existen varias medidas de seguridad que puedes adoptar para evitar el robo de información a través del Bluetooth, pese a ser una tecnología que puede facilitarte la vida en muchos aspectos, hay que utilizarla con mucha responsabilidad. Sigue estos consejos:

-Apaga el Bluetooth cuando no lo uses.

-Usa el modo "no visible" / "no detectable".

-Desempareja dispositivos no utilizados.

-Actualiza el software y el hardware de tu dispositivo.

-Acepta conexiones de dispositivos que conozcas.

-No uses el Bluetooth en lugares muy públicos.

-Procura no usar el bluetooth para transferir datos importantes o con datos únicos.

La mejor forma de proteger tu información es reduciendo la exposición, ya sea en el celular u otro dispositivo, no olvides cuidarte de los ataques cibernéticos y apagar el Bluetooth cuando no lo ocupes.

