Rockstar Games pospone lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre de 2026

Rockstar Games informa sobre la nueva fecha de estreno de Grand Theft Auto VI

Por EFE

Noviembre 06, 2025 07:58 p.m.
Rockstar Games pospone lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre de 2026

Los Ángeles (EE.UU.), 6 nov (EFE).- La compañía desarrolladora de videojuegos estadounidense Rockstar Games anunció este viernes que pospone de nuevo el esperado lanzamiento de 'Grand Theft Auto VI' (GTA) para el 19 de noviembre de 2026.

"Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen", informó la compañía en un comunicado.

La empresa estadounidense ya había informado en mayo sobre un ajuste en el calendario de lanzamiento del videojuego, que se presta como una de las grandes novedades del mundo de los 'gamers'.

"En cada juego que hemos lanzado, el objetivo siempre ha sido superar sus expectativas, y Grand Theft Auto VI no es la excepción. Esperamos que comprendan que necesitamos este tiempo adicional para ofrecerles la calidad que esperan y merecen", sentenció el escrito.

La última edición de la franquicia, Grand Theft Auto V, fue presentada en septiembre de 2013 y se convirtió en el estreno de videojuegos más exitoso de la historia, al recaudar 800 millones de dólares en sus primeras 24 horas en el mercado.

La historia se desarrollaba en el estado ficticio de San Andreas, inspirado en el sur de California, y tenía como protagonistas al ladrón de bancos retirado Michael De Santa, el gángster Franklin Clinton y el traficante de drogas y armas Trevor Philips.

Grand Theft Auto VI se ambientará en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida en este caso, y buena parte del juego se desarrollará en un remedo de Miami llamado Vice City que ya ha sido escenario de otros títulos de la saga de Rockstar.

Rockstar Games pospone lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre de 2026
Rockstar Games pospone lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre de 2026

Rockstar Games pospone lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre de 2026

Rockstar Games informa sobre la nueva fecha de estreno de Grand Theft Auto VI

