Samsung presenta el Galaxy S21 FE

Después de un año de especulaciones sobre si lo harían o no, Samsung finalmente anunció el Galaxy S21 FE.

Al igual que el Galaxy S20 FE 2020 (FE significa Fan Edition), este dispositivo presenta la mayoría de las especificaciones de nivel insignia del Galaxy S21, incluido un chipset Snapdragon 888 y una pantalla de 120Hz, a un precio más bajo: 699 dólares para el modelo de 128GB.

Con la etiqueta de precio casi de rango medio del S21 y una opción convincente de rango medio superior en el Galaxy A52 5G, es otra adición a un lugar ya abarrotado en la línea de Samsung.

---Características

El Galaxy S21 FE ofrece una pantalla de 6.4 pulgadas, un poco más grande que el panel de 6.2 pulgadas del S21. Fuera de esa diferencia de tamaño, el S21 FE tiene mucho en común con el S21.

Su pantalla es un panel OLED de 1080p con 120Hz como la del S21. Incluso el lenguaje de diseño es consistente, con la protuberancia de la cámara mezclándose con los rieles laterales del teléfono.

El FE incluye un chipset de 5nm digno de un buque insignia (Qualcomm Snapdragon 888 en Estados Unidos, Exynos de Samsung en otros lugares) y una cámara principal de 12 megapíxeles f / 1.8 con estabilización óptica, igual que el S21.

Incluso lo hace mejor en la capacidad de la batería, con una celda de 4 mil 500 mAh en comparación con los 4 mil mAh del S21 (aunque su pantalla un poco más grande probablemente iguale el rendimiento de la batería).

La carga rápida por cable de 25 W, la carga inalámbrica de 15 W, una clasificación de resistencia a la intemperie IP68.

Entonces, ¿qué te aporta pagar más por el S21? Más RAM (8 GB en la configuración básica en comparación con los 6 GB del S21 FE) y una cámara de telefoto de mayor resolución.

Aparte de las diferencias de tamaño de pantalla y batería mencionadas anteriormente, eso es todo. El Galaxy S21 FE se venderá por 699 dólares con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento o 769 por 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. En cuanto a sistema operativo, este equipo incluye One UI 4.0 basado en Android 12.

--S20 FE

Samsung presentó el S20 FE el año pasado como una alternativa más económica y con todas las funciones del S20. También con un precio de 699 dólares, había una brecha mayor entre él y el modelo base S20 de 999 dólares, lo que lo convirtió en un gran negocio.

Las cosas son un poco diferentes esta vez, con el S21 bajando de precio a 799 dólares. También está el Galaxy A52 5G, uno de los teléfonos económicos de gama alta de Samsung por 499 dólares.

Y no olvides que Samsung bajó el precio de entrada para sus dispositivos plegables; con el Galaxy Z Flip 3 con un precio de 999 dólares, también es parte de la conversación.

Es más que un poco confuso, pero no es una estrategia nueva para Samsung. Como señaló Dieter en su descripción general de la línea S20, Samsung adopta este enfoque de "un teléfono a cualquier precio" porque puede hacerlo.

"En Samsung estamos enfocados en llevar las últimas innovaciones móviles a más personas", dijo TM Roh, Presidente y Líder del Negocio MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics. "Hemos visto una respuesta increíble a la línea Galaxy S20 FE y Galaxy S21, por lo que seguimos el mismo enfoque con Galaxy S21 FE 5G, al equiparlo con las funciones premium que más les importan a nuestros leales fans de Galaxy, ya que nos enfocamos en ofrecer un smartphone que pueda satisfacer las necesidades más relevantes".

También resulta ser muy bueno para mezclar y combinar funciones para diferentes puntos de precio, y una política de soporte sólida que respalda la mayoría de los dispositivos hace que su presupuesto y teléfonos de rango medio sean difíciles de superar. Con el S21 FE, Samsung está haciendo otro corte en un mercado que felizmente está cortando cada vez más delgado.