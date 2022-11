Se acerca el eclipse lunar de noviembre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Se acerca el final del año y con él, las últimas facetas de la Luna, por lo que este mes seremos testigos de un eclipse lunar, el último del 2022, el cual no debes perderte por ningún motivo, pues se tratará del último eclipse lunar total que se avistará en el cielo hasta el 2025.

La Luna llena de noviembre es una de las más esperadas del año, pues al cumplir las otras fases lunares que la anteceden, alcanza la fase plenilunar con una pigmentación peculiar, la cual se distingue de las otras lunas del año por su color rojizos, mismo motivo por el que ha adoptado el nombre de "Luna de sangre".

Otro de los nombres con la que se le conoce, debido a una tradición de occidente que nombra a cada Luna del mes con una descripción alusiva a las cosechas norteamericanas, la Luna de noviembre también es conocida como "Luna de castor".

De sangre o castor lo verdaderamente importante es resaltar la importancia de este acontecimiento astronómico, pues no tendremos el privilegio de ver otro igual hasta el 2025; de acuerdo con "Forbes", este eclipse lunar se trata del tercer eclipse lunar que ocurre en los últimos 18 meses.

Pero esta no es la única razón que lo convierte en especialmente trascendental, sino que será uno de los más duraderos, ya que podremos apreciar a toda la materia que conforma a la Luna, completamente iluminada por 85 minutos.

Sin embargo esta fortuna no será igual para todes les habitantes sobre la Tierra, ya que el eclipse Lunar de noviembre será visible sólo en algunas partes de América del Norte y del Sur, el Pacifico, Asia y Australia.

Pero antes de adentrarnos en los detalles, es importante esclarecer qué es un Eclipse de Luna total y cómo se produce:

El plenilunio, como también se le conoce a este fenómeno, tiene lugar en el momento en que atraviesa el intersticio entre la Tierra y el Sol, y, más tarde, orbita al otro lado de la Tierra, con dirección hacia el Sol, para convertirse en Luna llena.

Pese a que podrás percatarte de la majestuosidad de la Luna llena una hora antes y otra hora después de que se produzca el fenómeno, el momento idóneo para observar su avistamiento será durante los primeros minutos de las 03:00 del martes 8 de noviembre, a las 03:17 horas y hasta las 04:42 horas, de la Ciudad de México.