Se cumplen mañana 50 años del Apolo 13 y de "Houston, tenemos un problema"

La popular frase "Houston, tenemos un problema" acompaña inevitablemente el recuerdo de la fallida misión lunar del Apolo 13, cuyo 50 aniversario se cumple el 11 de abril y no se va a poder celebrar debidamente a causa del COVID-19.



La NASA ha suplido las ceremonias y actos presenciales en conmemoración del lanzamiento del cohete desde Cabo Cañaveral (Florida) con la divulgación de una ingente cantidad de fotografías, grabaciones e imágenes de vídeo.



También va a estrenar este viernes el programa televiso especial, "Apollo 13: Home Safe", de 30 minutos de duración, que contiene entrevistas con los dos de los tres protagonistas de la misión que siguen con vida y directores de vuelo e ingenieros de la NASA.



La revista Astronomy se ha adelantado al 50 aniversario de lo que la NASA llamó "un fracaso exitoso", pues aunque el Apolo 13 no fue capaz de llegar a la Luna, no hubo pérdida de vidas humanas, con la publicación en su número de abril de una entrevista con el comandante de la misión, James Lowell, de 92 años.



El veterano astronauta hace memoria y, además de comentar aspectos técnicos de la misión, habla de cómo la superstición de atribuir al número 13 la mala suerte se materializó en aquel viaje, entre otros muchos temas.



Se supone que "los que trabajamos para el Gobierno en la NASA no creemos en mitos como el número 13, pero ocurrió. Cuando repasas el vuelo y analizas la misión en toda su extensión, ves que estuvo plagada de malos presagios y mala suerte desde el principio", dice Lowell, quien inicialmente iba a participar en la misión Apolo 14 pero pasó a la del número que "va detrás del 12".



El número 13 marca también el día en el que de camino a la Luna, un cortocircuito provocó una explosión en un tanque de oxígeno del módulo de servicio y la caída del sistema de energía eléctrica.



Lowell, interpretado en el filme "Apollo 13" (1995), de Ron Howard, por Tom Hanks, pronunció ese día la famosa frase "Houston, tenemos un problema", cuando comunicó al centro de control de la misión, situado en esa ciudad texana, que algo andaba mal.



Gracias al plan puesto en marcha por controladores e ingenieros de la NASA una vez abortado el programa para el alunizaje, los tres astronautas de la misión, Lowell y los dos pilotos que iban a alunizar, John Swigert Jr., fallecido en 1982, y Fred Haise Jr, de 86 años, pudieron regresar sanos y salvos a la Tierra.



"Fue una pura delicia", dijo el comandante del Apolo 13 sobre el regreso a casa.



El módulo lunar, que usaron como una lancha salvavidas, cayó al Pacífico el 17 de abril, cinco días, 22 horas y 54 minutos después del lanzamiento del cohete Saturno V desde la plataforma 39A del Centro Espacial John F. Kennedy de Cabo Cañaveral.



El centro, que el 20 de julio de 2019 celebró por todo lo alto el 50 aniversario de la misión Apolo 11, la primera en la que un hombre pisó la superficie lunar, está cerrado al público desde el 16 de marzo, para evitar contagios de COVID-19, el nuevo virus que tiene a la humanidad en jaque y ha causado ya más de 97.000 muertos, según la contabilidad de la Universidad Johns Hopkins.



Para Lowell, el viaje del Apolo 13, que tenía como uno de sus lemas "Ex Luna Scientia" (desde la Luna al conocimiento), fue el cuarto de su carrera como astronauta, que comenzó en el programa Geminis y continuó en el Apolo.



En el Apolo 13 "era la primera vez que realmente íbamos a explorar o descubrir (la Luna). Las (dos) primeras, Apolo 11 y Apolo 12, eran simplemente máquinas de decir: 'podemos hacer el trabajo. Aquí está'", dijo Lowell a la revista Astronomy.



Una vez en la Luna, la misión se iba a realizar en un lugar conocido como Fra Mauro, donde las misiones Apolo 11 y 12 habían recogido materiales. "Desafortunadamente no pudimos lograr el objetivo", dijo Lowell, quien en 1965 fue uno de los protagonistas del primer encuentro en el espacio de dos naves tripuladas.



También participó en la histórica misión del Apolo 8 en 1968, el primer viaje con tripulantes hasta la Luna.



Entre otros materiales divulgados por la NASA, hay grabaciones a las que hasta ahora no tenía acceso el público de las conversaciones entre los tripulantes del Apolo 13 y el Centro de Control de la Misión Apolo, de Houston, que ha sido recientemente restaurado.



El programa "Apollo 13: Home Safe" podrá verse el viernes 10 de abril a las 20.00 horas de Miami (00.00 GMT del sábado) en el canal de televisión de la NASA y en sus redes sociales y plataformas de streaming.



También hoy a través de la cuenta de Instagram de la NASA se podrá acceder a "Apollo 13 by the Numbers", un recorrido visual por la misión, cuya segunda parte saldrá el sábado 11.



Con motivo del 50 aniversario, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, dijo que el objetivo actual es "volver a la Luna para quedarnos allí de una manera sustentable" con el programa Artemis.



En 2024 la NASA tiene previsto enviar a la Luna a un hombre y una mujer siguiendo la estela del programa Apolo.