Sector farmacéutico pide a mujeres estudiar ciencias

Las representantes de la industria farmacéutica en México exhortaron a las mujeres a estudiar carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) para potenciar su desarrollo.

Durante el panel "Mujeres que abren caminos en la industria farmacéutica", la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Patricia Faci; la presidenta de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), Irma Egoavil; y la presidenta de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), Cecilia Bravo, coincidieron en que se debe impulsar a las mujeres a estudiar carreras que no son tradicionales.

Bravo, presidenta de Anafam, afirmó que dentro de la industria farmacéutica hay muchas mujeres que estudiaron química farmacéutico-biológica, pero se necesitan más en otras áreas porque pueden aportar a la toma de decisiones y conclusión de metas.

Destacó que en México sólo 9% de jóvenes tienen interés en estudiar ciencias o ingeniería.

"Ocurre que las mujeres tienen la intención de estudiar ingeniería, pero cambian de ruta a medio camino porque sienten que no son tan bienvenidas en el área técnica y se van a biología o matemáticas", explicó.

De igual forma, Bravo agregó que es necesario que desde la familia y la escuela se les permita a las mujeres jugar con camioncitos en lugar de muñecas y no enfocarlas a un solo patrón socialmente aceptable, sino que tengan la oportunidad de la diversidad para que sepan que se pueden desarrollar en cualquier área.

Faci, presidenta de la Canifarma, dijo que la ciencia puede ser muy atractiva cuando es mostrada como un área de desarrollo interesante con posibilidades creativas y una influencia positiva en todo su alrededor.

"La difusión temprana de la ciencia en la educación que despierte la curiosidad, el interés de experimentar en campos científicos es fundamental", indicó.

De acuerdo con Egoavil, presidenta de la AMIIF, 60% de los estudiantes de medicina son mujeres, pero son las que tienen el mayor índice de abandono en la carrera porque no encuentran condiciones igualitarias.

"Profesionalmente tienen que decidir entre dedicarse a la carrera o cuidar a la familia, y están con falta de equidad, discriminación y violencia", dijo.

Además, no sólo las mujeres que estudian carreras STEM, sino todas en general enfrentan una brecha salarial respecto a los hombres de entre 18% y 25%, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las directivas de la industria farmacéutica también sugirieron tabuladores iguales cuando una mujer accede a determinada posición o puesto de mayor responsabilidad, pues no acceden por su condición de género, sino por sus cualidades y aptitudes.