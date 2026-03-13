Sensores y realidad virtual mejoran fisioterapia en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- La

comienza a experimentar una transformación silenciosa impulsada por

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. En México, donde el acceso a fisioterapia sigue siendo limitado, estas herramientas tecnológicas prometen ampliar la cobertura de atención, acelerar diagnósticos y mejorar el seguimiento de los pacientes.El especialista en medicina física y rehabilitaciónasegura que la tecnología ya permite optimizar la atención clínica sin reemplazar el papel del. "Laimita la inteligencia humana. Así que desde el momento en que estamos utilizando lay la, estamos diciendo que detrás hay un profesional y en este caso es el".En un país con escasez de especialistas, en donde hay unpor cada 10 mil habitantes, el uso dey análisis de datos se perfila como una herramienta para cerrar la brecha de atención.De acuerdo con Small Haughton, quien realizó sus estudios en fisiatría, medicina física y rehabilitación en el Hospital ABC, en México, esta escasez limita el acceso oportuno a la rehabilitación, especialmente cuando millones de personas requieren tratamiento para recuperar su movilidad.Sensores que leen el movimientoLas nuevas plataformas combinande movimiento y software basado enpara analizar cómo se mueve el cuerpo humano.En estos sistemas se utilizan sensores conectados por, cámaras con sistemaque pueden operar desde una computadora, tableta o teléfono móvil. Estas herramientas permiten capturar variables biomecánicas como, aceleración y rango de movimiento.Los datos se procesan en la nube y se comparan conde personas con características similares en edad, peso o estatura para identificar desviaciones en el movimiento."El sistema midey aceleración. Primero evalúa las características biomecánicas de la persona y luego las compara con sus iguales para saber si está dentro de la regularidad", explica Small Haughton.Esta información puede compartirse entre distintos especialistas, comoo fisioterapeutas, lo que permite construir diagnósticos más precisos y ajustar las terapias conforme avanza la recuperación.Rehabilitación desde el celularUno de los mayores retos de la fisioterapia es la. Según el especialista, alrededor del 80% de los pacientes abandona loscuando sale de la clínica.Lasbuscan cambiar ese panorama al trasladar parte delal. A través de una aplicación, los pacientes reciben, realizanfrente a la cámara del dispositivo y recibensobre su"El paciente puede comunicarse contigo si tiene una duda. Mientras está haciendo el ejercicio nosotros vamos monitorizando si lo hizo ese día", señala el médico.Además del, los sistemas incorporan elementos deque convierten la rehabilitación en una. Sensores yregistran el avance del usuario y loa mejorar sus resultados."Para ellos es muy divertido. También es competitivo porque al acumular puntos quieren superar la meta del día anterior", comenta.La combinación detambién permite reducir el tiempo de los. Según el especialista, en algunos casos es posible sintetizar en diez minutos rutinas que antes requerían sesiones de 30 o 45 minutos.Tecnología que complementa al especialistaPese a los avances tecnológicos, el especialista subraya que estasal"Seguirá siendo una herramientaentendiendo que lasolo emula al hombre. Nunca, nunca una sustitución", afirma.El objetivo, explica, espara que los especialistas puedan atender ay realizar evaluaciones más rápidas. Esto cobra relevancia en un contexto global de escasez de personal médico.Además del seguimiento clínico, la tecnología también puedeal permitir, que suelen serque las sesiones presenciales o domiciliarias.Los sistemas de rehabilitación digital operan bajoy validaciones internacionales, incluyendo organismos como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios () en México y asociaciones profesionales, como la American Physical Therapy Association ().Este modelo se implementa en la red de clínicas, una startup de HealthTech, fundada por el médicoy el matemático Gustavo Santa Rosa, que actualmente opera en cinco unidades en México y atiende a más de 12 mil pacientes al año mediante un esquema híbrido que combina atención presencial cony que también funciona bajo un sistema de franquicias.Para Small Haughton, quien además tiene unaen Estados Unidos, el mayor impacto de estas herramientas será ampliar el acceso a la rehabilitación en contextos donde la infraestructura médica resulta insuficiente.