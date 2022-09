Septiembre no es temporada de sismos en México: SNN y especialistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Este 19 de septiembre se registró un sismo con magnitud de 7.7, con epicentro en Coalcomán, Michoacán, el cual se sintió en la Ciudad de México a una hora de haberse realizado el Simulacro Nacional 2022.

Los capitalinos manifestaron en redes sociales su sorpresa ante la fecha del temblor, ya que coincidió con los que anteriormente causaron daños materiales en 1985 y 2017. Por ello, abundan las especulaciones respecto a si es más común que se presenten movimientos telúricos durante ciertas épocas del año.

Sin embargo, tanto especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como la Coordinación Nacional de Protección Civil, han aclarado que se trata de una coincidencia.

Además, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), perteneciente a la UNAM, señala que "hasta hoy, no existe una técnica que permita predecir los sismos. Ni los países como Estados Unidos y Japón, cuya tecnología es muy avanzada, han sido capaces de desarrollar una técnica predictiva de temblores".

Y agrega: "Dado que vivimos en un país con gran actividad sísmica la única certeza que tenemos es que tiembla constantemente y que debemos estar preparados. Ante cualquier evento sísmico lo único que nos puede ayudar es la prevención".

De acuerdo con la gaceta de la UNAM, el científico Valenzuela Wong, graduado en el Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra de la Universidad de Washington, señaló que: "Para que se repita un sismo en un mismo sitio tienen que pasar muchos años, décadas, a veces cientos de años, es un proceso que nos llevará tiempo, y habrá generaciones de sismólogos que seguirán trabajando en esa cuestión".

Ante ello, negó que septiembre en México pueda ser considerado una temporada de alta sismicidad.

Asimismo, destacó fuertes temblores que no han ocurrido en septiembre, como el de julio de 1957, conocido como el sismo del Ángel y otro en marzo de 1979, conocido como el de la Ibero, "que dejó maltrechas las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en la colonia Campestre Churubusco".

¿Cómo se detectan los sismos?

El SSN explica que este fenómeno natural sólo puede detectarse cuando ya está en curso, puesto que para ello deben registrarse las ondas que generan movimientos en el suelo.

Esto se consigue mediante el sismógrafo o acelerógrafo; en su forma más rudimentaria consiste en una masa suspendida en el aire por un resorte, a la cual se ata un lápiz que constantemente dibuja sobre un papel pegado a un cilindro.

"Los sismógrafos modernos utilizan este mismo principio de operación, solo que para su implementación utilizan componentes mecánicos y electrónicos para obtener una señal eléctrica proporcional al movimiento del suelo, la cual puede almacenarse en forma local o ser transmitida por algún medio de comunicación (teléfono, radio, satélite) hasta un centro de adquisición", señala el SSN.

¿A qué se deben las réplicas?

Sin embargo, existe un tipo de movimiento telúrico que sí ocurre con mayor frecuencia durante ciertos momentos: las réplicas.

De acuerdo con el SSN los sismos se generan en los límites entre las placas tectónicas, que forman un "rompecabezas" y componen la capa más superficial de la Tierra —litósfera—. En ocasiones, debido a la fricción entre estas placas, "se produce la ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada, generándose así un temblor".

Las réplicas suelen seguir a un sismo de magnitud considerable, y son el resultado del reacomodo de las rocas cerca de la zona de ruptura: "el número de estas réplicas puede variar desde unos cuantos sismos hasta cientos de eventos", señala el SSN.

¿Por qué se realizan simulacros en septiembre?

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el hecho de que el simulacro se realice en esta fecha no tiene nada que ver con un supuesto riesgo elevado de que ocurran temblores.

"En términos de que es un día de luto, se declaró desde 1985 y después en 2017, por eso se iza la bandera a media asta, pero no hay científicamente nada que nos establezca algo del 19 de septiembre", señaló.