Síntomas que se pueden tener por fresas contaminadas con hepatitis A

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- La oficina de la Food and Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos, hizo un llamado a los consumidores para devolver fresas congeladas, adquiridas en los establecimientos pertenecientes a las cadenas Walmart, Costco y HEB.

La alarma fue emitida por la agencia estadounidense tras dar a conocer el inició de una de sus investigaciones, la cual reporta una probable contaminación de hepatitis A en fresas cultivadas en Baja California, México, las cuales se exportaron al mercado de EU y se comercializaron bajo el nombre de más de seis marcas.

La investigación señala como responsables de la distribución de fruta contaminada a las empresas Willamette Valley Fruit, Wawona Frozen Foods, California Splendor y Scenic Fruit y exhorta explícitamente a la devolución del producto.

De acuerdo con información publicada por el Departamento de Salud del estado de Nueva York, la hepatitis tipo "A" es una enfermedad muy contagiosa que ataca el hígado y que ocupa el primer lugar en los tipos de hepatitis registrados en Estados Unidos.

La enfermedad puede transmitirse al consumir una comida o bebida que haya sido manipulada por una persona infectada, por lo que las atribuciones a la contaminación de las fresas comercializadas en EU podrían estar asociada a la portación del virus por parte de los agricultores y recolectores de fresas que operan en Baja California.

Quienes hayan consumido la fruta contaminada podrían presentar síntomas por la presencia del virus dentro de los 28 días después de la ingesta, pues, según la dependencia de salud de NY, el promedio de tiempo para la expresión de síntomas por hepatitis A va de 15 a 50 días.

Los síntomas que pueden presentar las personas que padecen este tipo de enfermedad son: la aparición súbita de fiebre, malestar, inapetencia, náuseas, dolor de estómago, orina oscura e ictericia. Ninguno de ellos grave, haciendo a la enfermedad un padecimiento curable en cuestión de semanas.

Las personas que resultaron afectados por la distribución de fresas mexicanas contaminadas con hepatitis A después de recuperarse, no se re infectan, quedan inmunizadas de por vida y ya no es portadora del virus.