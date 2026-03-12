SMN alerta por tres a cinco ondas de calor en Megalópolis 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que en el trimestre de marzo y mayo de 2026 se pronostica que haya de tres a cinco ondas de calor en la Megalópolis, con una intensidad de hasta 4 grados Celsius por arriba de la temperatura promedio. Se estima que la onda de calor más extensa tenga una duración de hasta 15 días consecutivos.

SMN prevé ondas de calor en Megalópolis durante 2026

En un comunicado, el SMN explicó que, en estos tres meses, se prevé alcanzar temperaturas máximas de hasta 3 grados Celsius por arriba del promedio climatológico en la Megalópolis, conformada por la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

La anterior ocurrirá principalmente en la zona norte de la región, y mayo será el mes que concentrará el mayor número de días con condiciones de temperatura máxima extrema.

Riesgo de incendios forestales y condiciones climáticas

En un comunicado, la dependencia explicó que el aumento paulatino de la temperatura media en el planeta está incrementando el riesgo de ondas de calor con mayor frecuencia, intensidad y duración; debido a esto, la región central de México mantiene una clara tendencia de que cada 10 años, se incrementa la frecuencia de ondas de calor, principalmente en el sur de Hidalgo, suroeste del Estado de México y sur de Puebla.

De acuerdo con el SMN, el comportamiento de las ondas de calor de este año se prevé que sea similar a la temporada del 2025, por lo que se prevé que sea un año cálido en la región sin llegar a los niveles históricos del 2024.

"Las altas temperaturas en este periodo serán generadas por el calentamiento sostenido que presenta la Megalópolis en el largo plazo, así como al establecimiento de sistemas anticiclónicos persistentes sobre el país, propiciando cielos despejados con alta incidencia de radiación solar y vientos débiles que inhiben la dispersión de contaminantes en el aire", detalló el SMN.

La ausencia de lluvia también permitirá que el calor extremo domine durante este trimestre en la región, ya que durante marzo se prevén lluvias por debajo del promedio climatológico, transitando a condiciones normales en abril; aunque para mayo se espera una recuperación en el contenido de humedad, el establecimiento formal de la temporada de lluvias en la Megalópolis será hasta finales de dicho mes.

El panorama antes explicado implica una tasa de evaporación elevada en la región, por lo que la vegetación asociada a que el 2025 fue húmedo, puede secarse y convertirse en material combustible ligero.

Lo anterior incrementa el riesgo de incendios forestales e impacta directamente en el número de partículas que se liberan a la atmósfera, además de que, bajo este escenario, se mantiene el riesgo de presentar eventos que incidan sobre la generación de ozono troposférico.