NASA anuncia eclipse solar total 2026 en Europa y África

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- El calendario astronómico de 2026 contempla varios eventos que captarán la atención de miles de personas en distintas partes del mundo. Entre ellos destaca un segundo eclipse solar total.

Eclipse solar total 2026: fechas y visibilidad

De acuerdo con la NASA, este tipo de eventos solo puede apreciarse de forma total en una franja específica de la superficie terrestre, lo que convierte a cada eclipse solar total en un espectáculo poco común.

El eclipse solar total está programado para el 12 de agosto. Durante ese día, la franja de totalidad cruzará algunas zonas de Europa, África y Asia, permitiendo que varias personas observen cómo la Luna cubre completamente el Sol por algunos minutos.

Entre los países que tendrán una vista privilegiada del fenómeno destacan:

- España

- Marruecos

- Argelia

- Egipto

- Arabia Saudita

En estas regiones será posible presenciar el momento en que el cielo se oscurece brevemente durante el eclipse solar total. En contraste, otras zonas del planeta, como México, no podrán observar el evento de manera directa.

Cronología y detalles del fenómeno astronómico

El fenómeno comenzará alrededor de las 17:34 horas (hora peninsular) en el mar de Bering. Posteriormente, la fase parcial será visible aproximadamente a las 19:30 horas. Sin embargo, el punto máximo del eclipse solar se registrará cerca de las 20:25 horas; aunque el horario exacto puede variar dependiendo del lugar desde donde se observe.

Según la NASA, un eclipse solar ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz que llega a nuestro planeta. Esta alineación solo se produce bajo condiciones muy específicas debido a que la órbita lunar está ligeramente inclinada respecto al plano orbital terrestre.

Por esa razón, los eclipses solares no ocurren cada mes, sino durante periodos conocidos como temporadas de eclipses, que se presentan aproximadamente dos veces al año.