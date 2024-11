Snapchat sorprende a fanáticos de la NBA con divertidos filtros

Durante conciertos, festivales y partidos, es común que las cámaras se enfoquen en las reacciones de los asistentes. Sin embargo, ¿cuánto cambiarían la reacción de un usuario con el uso de filtros?

Como una forma de transformar la experiencia de estos eventos, Snapchat ha usado la realidad aumentada para sorprender a los fanáticos con divertidos filtros. Para ello, eligieron los filtros más más virales de la aplicación para colocarla en los rostros de los asistentes.

Su última aparición en este tipo de eventos fue durante el partido de la NBA que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México, en donde se enfrentaron Washington Wizards y Miami Heat, en donde este último equipo se volvió ganador.

Durante el medio tiempo, el rostro de los fanáticos apareció en las pantallas principales de la Arena, pero estos con algunos filtros de Snapchat como gorras de los equipos que se enfrentaron, caras parecidas a los personajes de Disney y catrines con relación a la celebración de Día de Muertos.

La gente lucía contenta de que los filtros se pusieran en su rostro y posaban como lo harían al usar la aplicación de Snapchat.

----¿Cuál es el objetivo de usar estos filtros en eventos?

La creadora de los filtros con realidad aumentada, Francesca Capin se encargó de crear estos filtros con el fin de obtener ciertas reacciones de los usuarios.

"Ver la primera reacción de alguien usándolo, siempre es un muy buen indicador si estás lográndose lo que quieres. Lo que queremos es que la gente se divierta de forma única, que se pueda expresar siendo uno mismo. Aquí no estamos enfocados en hacerte que te veas como la más preciosa, queremos que tu te diviertas, te rías. No queremos que te aísles en tu celular. Por eso estamos trayendo este proyecto a eventos en vivo", expresó Capin.

-----¿En qué eventos se presentarán de nuevo estos filtros?

Esta experiencia lanzada por Snapchat no termina con este evento, se espera que la plataforma siga apareciendo en otros festivales como el Corona Capital que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre y el Coca Cola Flow Fest el próximo 23 y 24 de noviembre.

Si corres con suerte, la cámara podría apuntar hacia ti y ser uno de los afortunados en probar los filtros especiales de Snapchat.