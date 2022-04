Sonic Origins se lanzará el 23 de junio

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- En el período previo al cumpleaños número 31 de Sonic, Sega finalmente reveló los detalles detrás de Sonic Origins, una colección remasterizada de Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles y Sonic CD. Además de las imágenes remasterizadas actualizadas para las consolas actuales, Sonic Origins incluye nuevos logros, coleccionables, cortos animados y modos de juego, además de nuevas animaciones de apertura y final para cada juego, poniendo un nuevo par de tenis en estos viejos clásicos.

Los jugadores también podrán completar varias misiones para ganar monedas que, a su vez, se pueden gastar para desbloquear nuevos contenidos, desafíos y escenarios especiales en el Museo.



Modo clásico y Aniversario

En Sonic Origins, los jugadores podrán elegir entre jugar en modo clásico o modo aniversario. En el modo clásico, los jugadores experimentarán los juegos en todo su esplendor y relaciones de aspecto originales.

Asimismo, el modo Aniversario ofrece una experiencia de pantalla completa junto con vidas infinitas para que no tengas que preocuparte por morir aplastado repetidamente.



Juega con Sonic, Tails o Knuckles

Sonic Origins te permite jugar como Sonic, Tails o Knuckles en los cuatro juegos, lo que te da la oportunidad de vencer a Metal Sonic como Knuckles o volar por Green Hill Zone como Tails. Si bien Sega les ha dado a los fanáticos innumerables paquetes de los primeros tres juegos de Sonic, Sonic CD no ha visto un relanzamiento adecuado desde 2011. Aún no se sabe si esta versión del juego contará con la versión estadounidense o japonesa de su banda sonora.

Al reservar el juego, los jugadores también recibirán el paquete DLC Start Dash, que incluye 100 monedas de bonificación en el juego, un fondo de buzón temático para personalizar su partida y el nuevo modo Mirror desbloqueado desde el principio.

Si bien es probable que pase algún tiempo antes de que veamos la jugabilidad de Sonic Frontiers, Sonic Origins está perfectamente preparado para ocupar a los fanáticos hasta entonces. Sonic Origins se lanza el 23 de Junio para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (a través de Steam y Epic Games Store).

Celebrate the games that started it all. Sonic Origins arrives June 23rd, 2022! pic.twitter.com/7S3cypS0bY — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) April 20, 2022