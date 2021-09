Sony anuncia evento de PlayStation para la próxima semana

De manera inesperada y sorpresiva, Sony anunció que realizará un evento el próximo 9 de septiembre, se trata de su presentación especial, conocida como PlayStation Showcase 2021.

El evento comenzará a las 15:00 horas del jueves de la próxima semana en la Ciudad de México (CDMX) y tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos en lo que la firma anunció que será "una mirada al futuro de PS5".

Sony pone fecha para anunciar sus novedades

A pesar de que Sony no dio muchos detalles acerca de lo que se puede esperar de este evento, la compañía señaló a través de su bog oficial, que todos los entusiastas de los videojuegos podrán conocer una serie de novedades relacionadas con los equipos de PlayStation Studios, así como desarrolladores third party.

Asimismo, el consorcio indicó que después de terminada la presentación principal, diversos desarrolladores compartirán una serie de detalles adicionales, acerca de los títulos que se vean en el evento.

"Sintonízanos el próximo jueves 9 de septiembre para ver el futuro de PS5. El Showcase tendrá una duración de alrededor de 40 minutos e incluirá actualizaciones de PlayStation Studios y algunos de los desarrolladores más imaginativos de la industria, para los juegos que se lanzarán. También quédate después de la presentación para obtener más actualizaciones de algunos de los equipos de estudio que aparecerán en el Showcase", indicó Sid Shuman, Senior Director, SIE Content Communications, en el blog oficial de la firma.

PlayStation Showcase 2021 sin anuncios sobre el nuevo PlayStation VR

De igual manera, aunque este evento mostrará una serie de cosas que aparecerán en la consola PlayStation 5, no habrá información disponible sobre el siguiente dispositivo VR de PlayStation.

De acuerdo con algunos informes, el PSVR de próxima generación fue detallado recientemente en una reunión de desarrolladores. En dicha reunión se señaló que los auriculares podrán conectarse a una PS5 por medio de un solo cable.

Asimismo, los auriculares contarán con pantallas OLED de mayor resolución; 2000 x 2040 píxeles por ojo y un campo de visión mejorado de 110 grados.

Cabe señalar que los fans de Sony, esperan con ansia anuncios sobre los próximos juegos a disfrutar, por lo que la firma prometió "muchos juegos geniales de PS5 de desarrolladores grandes y pequeños".

Dicho lo anterior, existe la posibilidad de que se pueda ver algún avance del nuevo Horizon Forbidden West, al igual que de la secuela de Horizon Zero Dawn, la cual se retrasó recientemente hasta el 18 de febrero del próximo año.

De igual manera, se espera que en este PlayStation Showcase 2021se vean algunas actualizaciones del parche de próxima generación para GTA V, además de una muestra de la jugabilidad de Deathloop PS5 de Bethesda, título que saldrá al mercado a finales de este mes.

Cabe señalar que Sony podría estar listo para lanzar una nueva actualización de software para su consola PS5, el cual ha estado en revisión en una versión beta.

Esta actualización es capaz de desbloquear la compatibilidad con SSD M.2 además de agregar algunas mejoras de la interfaz de usuario en el tablero de PS5, junto con compatibilidad con audio 3D para televisores con altavoces integrados.

Si quieres conocer todos los lanzamientos de Sony, podrás hacerlo a través de los canales oficiales de la firma en YouTube y Twitch.