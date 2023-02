Sony presenta los juegos de PS Plus Extra y Premium de febrero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Sony reveló los juegos que traerá el Playstation Plus, los niveles Extra y Premium este mes y la última lista de incorporaciones es bastante llamativa.

El titular obvio es Horizon Forbidden West, uno de los pocos juegos principales de PS5 propios hasta la fecha. La tremenda secuela to Horizon Zero Dawn debutó hace un año y fue uno de los 10 juegos más vendidos de 2022 en los Estados Unidos según datos de NPD. Tanto la versión de PS4 como la de PS5 estarán disponibles para que los suscriptores se enganchen.

Es un juego bastante largo: solo la historia principal registra alrededor de 28 horas de juego. Aún así, los miembros de PS Plus Extra y Premium tendrán mucho tiempo para jugar la última gran aventura de Aloy antes de la expansión Burning Shores solo para PS5 llega el 19 de abril.

---Otros títulos disponibles

El resto de la alineación de febrero tampoco es nada del otro mundo. Pronto podrás ver las versiones de PS4 y PS5 de The Quarry, Outriders, el RPG de acción de Bandai Namco Scarlet Nexus, The Forgotten City y Borderlands 3 sin coste adicional si tienes una suscripción Extra o Premium.

Las versiones de PS4 de Resident Evil 7: Biohazard, Tekken 7, Ace Combat 7: Skies Unknown, Earth Defense Force 5, Oninaki, Lost Sphear y I am Setsuna también estarán disponibles.

Eso no es todo, ya que los suscriptores Premium obtendrán acceso a los títulos de PlayStation 1 The Legend of Dragoon, Wild Arms 2 y Harvest Moon: Back to Nature con funciones adicionales como reproducción ascendente, rebobinado, guardado rápido y filtros de video personalizados.

¡La nueva versión de PS4 de Destroy All Humans! también está en camino a ese nivel. Todos estos juegos estarán disponibles para reclamar a partir del 21 de febrero.

---PS Plus Essential

Mientras tanto, aquellos en el nivel PS Plus Essential también pueden agregar un lote sólido de juegos a su biblioteca este mes. OlliOlli World, Mafia: Definitive Edition, Evil Dead: The Game y Destiny 2: Beyond Light están disponibles para reclamar hasta el 6 de marzo.

En el lado negativo, Sonydeshacerse de la colección PS Plus, que otorga a los miembros que tienen una PS5 acceso a una gran cantidad de juegos de PS4, el 9 de mayo. Asegúrese de agregar esos títulos a su biblioteca antes de esa fecha.