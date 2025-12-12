Sorpresas, revelaciones y un ganador indiscutible en The Game Awards 2025

La décima segunda edición de The Game Awards 2025 se llevó a cabo este jueves en el Teatro Peacock de Los Ángeles, en donde se reconocieron a los títulos más destacados de la industria de los videojuegos y el universo del entretenimiento digital de este año.

El juego Clair Obscur: Expedition 33 fue el protagonista de la velada, llevándose un total de nueve galardones, entre ellos el del "Juego del Año 2025 (GOTY)". El estudio francés celebró en gran manera este reconocimiento, agradeciendo a sus fanáticos y a los jugadores que le brindaron cariño a su proyecto.

Entre la expectativa y la emoción de la comunidad de jugadores por conocer a los ganadores de las diferentes categorías, se dieron a conocer distintos anuncios de proyectos y estrenos que acaparará la atención del público en los próximos meses. A continuación te dejamos los más destacados.

Los anuncios más destacados de The Game Awards 2025

Star Wars: Fate of the Old Republic

El estudio Arcanaut Games junto a Lucasfilm Games confirmó el lanzamiento de una nueva entrega a través de un tráiler cinemático, se trata de un RPG narrativo de acción para un solo jugador desarrollado por Unreal Engine 5. Este título será el sucesor de Knights of the Old Republic (KOTOR), abordando una historia nueva, en la que el jugador presenciará el renacimiento de una galaxia, encaminada a la luz o a la oscuridad total.

Divinity

La desarrolladora Larian Studios dio a conocer su nuevo proyecto a través de un tráiler cinematográfico: Divinity, un RPG que combina una narrativa profunda. El estudio describe este proyecto como "su título más ambicioso, profundo y oscuro hasta la fecha".

Tomb Raider

Se anunciaron dos nuevas entregas de esta icónica franquicia de aventura. El primero es un remake del Tomb Raider de 1996 llamado "Tomb Raider: Legacy of Atlantis", el cual saldrá en 2026 con Unreal Engine 5. Mientras que el segundo es una historia completamente nueva "Tomb Raider: Catalyst", que se estrenará en 2027 con nuevas misiones para la famosa arqueóloga: Lara Croft.

Mega Man: Dual Override

Capcom anunció la nueva entrega de su famosa saga, trayendo de vuelta al emblemático bombardero azul que cautivó a millones de niños con su diseño robótico humanoide y hoy en día genera nostalgia entre los jugadores. Este título de acción llegará en 2027 a PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC. El tráiler mostró el clásico estilo de juego de plataformas con un claro mejoramiento visual.

Street Fighter

Durante la velada, se mostró el primer adelanto de la película de Street Fighter, en el cual se pudo ver a diversos personajes en acción, destacando la participación de Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo como Ken, Jason Momoa como Blanka, Roman Reigns como Akuma y David Dastmalchian como M. Bison. La película se estrenará en cines el 16 de octubre de 2026.

The Forest 3

Fiel a su estilo, este juego de supervivencia y suspenso continuará con su misión de construir una saga capaz de robarse el cariño de los jugadores. Dejando de lado el mundo de la construcción y la investigación, Endnight Games apostará por introducir la entrega a la ciencia ficción, mediante la aparición de naves espaciales, tecnología de última generación así como nuevos mutantes y criaturas que sin duda volarán la cabeza de los jugadores.

Otros anuncios y estrenos importantes

The Free Shepherd: un juego de aventura en la que controlas a un perro, quien se empeña en su tarea de reunir ovejas y cuidar el rebaño. Estará disponible en 2027 para PS5 y PC.

Decrepit: un nuevo título de terror con mecánicas soulslike en primera persona en la que los jugadores tendrán que encontrar la manera de escapar de un castillo abandonado mientras se enfrentan a distintas criaturas.

AUDIOMECH: un juego de acción rítmica que sincroniza la jugabilidad con cualquier fuente de audio que se reproduzca por los jugadores.

Saros: un juego de acción cinemática en tercera persona desarrollado por Housemarque. Se lanzará el 30 de abril de 2026 para PlayStation 5.

Out of Words: un nuevo juego de plataformas en 2D con animación stop motion. Este título ha llamado la atención de los fanáticos, pues su estilo visual ya ha cautivado a diversos usuarios.

Highguard: un juego de acción multijugador lanzado por los creadores de Titanfall y Apex Legends. Se lanzará el próximo 26 de enero de 2026.