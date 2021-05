Spotify lanza nuevas funciones para encontrar y descubrir música

La música puede darnos energía, acompañarnos en nuestros momentos difíciles y hacer más divertidos los especiales. La tecnología transformó la manera en que se consumen las canciones. Hoy las plataformas de streaming nos permiten acceder a un enorme catálogo de música de manera inmediata. Spotify es la compañía líder en esa industria y, consciente de que para los usuarios no siempre es fácil encontrar lo que quieren escuchar, está haciendo cambios en la biblioteca musical.

Spotify compartió, a través de su blog, que la colección de música y podcasts es una representación de cada persona, no obstante, con más de 5 mil horas de contenido publicado a nivel mundial todos los días y cientos de los que se guardan en su biblioteca, es importante para los usuarios poder encontrar rápidamente lo que están buscando, volver a su último descubrimiento o redescubrir una pista que guardaron hace años.

Considerando lo anterior, a partir de esta semana la plataforma ha comenzado a habilitar una nueva versión de Your Library (Tu biblioteca) para todos los usuarios móviles.

"Ahora tendrás una manera más ágil de explorar fácilmente tu colección y encontrar música y podcasts guardados más rápido. El diseño actualizado de tu biblioteca y las funciones agregadas te permitirán dedicar menos tiempo a buscar contenido y organizar tu colección, y más tiempo a redescubrir la música y los podcasts que han amado a lo largo de los años. Y como siempre, podrás seguir agregando aún más contenido para una biblioteca que crece junto a ti en el futuro", afirmó la compañía.

La nueva versión de Your Library presenta un nuevo diseño y funciones que tienen la intención de facilitar más que nunca la exploración de las millones de canciones disponibles y los podcasts

Las mejoras que encontrarás

Entre los cambios que podrás encontrar en la app de Spotify a partir de esta actualización se encuentran:

Una nueva manera simplificada de explorar y buscar en toda tu colección, tanto música como podcasts, en un solo lugar.

Nuevos filtros dinámicos para ayudarte a navegar por esa colección. Podrás elegir entre álbum, artista, lista de reproducción o podcast para ver el audio que has guardado y que coincide con tus búsquedas. En esta opción tendrás la oportunidad de dar clic en la herramienta de descarga para que todo el contenido esté disponible sin conexión, aunque vale la pena señalar que eso solo es posible si tienes una suscripción Premium.

Mejores opciones de clasificación. Podrás elegir entre ver tu audio ordenado alfabéticamente, según lo reproducido recientemente o por nombre del creador.

Más control y acceso más fácil a lo que más escuchas. Podrás escoger hasta cuatro listas de reproducción, álbumes o programas de podcasts para mantenerlos fijados para tener acceso instantáneo y poder sumergirte rápidamente en esa lista de reproducción. Simplemente desliza el dedo hacia la derecha sobre estos elementos para ver la opción "anclar".

Utiliza la nueva vista de cuadrícula para ordenar el contenido que te gusta de una manera más visual con portadas de álbumes, listas de reproducción y podcasts en mosaico grande.

La nueva Your Library ya comenzó a implementarse para todos los usuarios de iOS y Android durante esta semana.