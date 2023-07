Spotify planea introducir videos musicales a su plataforma

A-AA+

Como una forma de atraer más público, Spotify está trabajando en nuevas mejoras para su plataforma. Y una de ellas está más cerca de lo que pensamos.

Se trata la introducción de videos musicales a la app, en donde los usuarios ya no solo podrán escuchar las canciones de sus artistas favoritos, sino que ahora tendrán la oportunidad de disfrutar de todo el videoclip completo de la canción, según informó un reporte de Bloomerang.

Aunque por el momento esta función se está planeando y aún no hay pruebas de ella, probablemente en un futuro podríamos estar disfrutando de videos en la plataforma de streaming.

----La nueva competencia de YouTube Premium

Está apuesta busca competir directamente con YouTube Premium ya que este paso podría suponer para Spotify una forma de introducirse por completo a un nuevo nicho en donde los artistas incluso podrían estrenar sus videos musicales en la plataforma.

Esta no es la primera vez que la plataforma busca expandir sus funciones tomando el ejemplo de otras apps. Hace poco Spotify lanzó una nueva pantalla de inicio muy al estilo de TikTok, en donde los usuarios pueden observar videos cortos de las canciones que se encuentran en la plataforma y posteriormente puede escucharlas si así lo desean.

----Esta no es la primera vez para Spotify

Esta no es la primera vez que Spotify intenta introducir videos a su plataforma. De acuerdo con Bloomerang, en 2015 la app puso su mirada en crear series en colaboración con Paramount Global y Vice Media, sin embargo, pronto desecharon la idea ya que esta no funcionó.

A pesar de ello, Spotify ya ha intentado ingresar el formato de video al contenido de la plataforma. Por ejemplo, actualmente los usuarios pueden escuchar podcast e incluso verlos en formato de video si así lo desean. Esta función ha sido aprovechada por varios creadores de contenido ya que con ello le brindan al usuario una nueva experiencia al consumir sus podcasts.