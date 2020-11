Spotify se cayó; culpan a Miley Cyrus y Bad Bunny

Alrededor de las 4:00 de la mañana de este viernes la plataforma de streaming, Spotify, registró fallas en varios países del mundo. Al parecer la razón detrás de ello fue la llegada a los nuevos álbumes de Miley Cyrus y Bad Bunny.

De acuerdo con el portal Downdetector, que se encarga de registrar fallas en servicios de internet, los problemas en Spotify no se solucionaron hasta pasadas las 7:00 de la mañana. La mayoría de los problemas se reportaron en Europa, sin embargo, también se quejaron usuarios en varias zonas de Estados Unidos. En el país fue básicamente en la Ciudad de México en donde no fue posible iniciar sesión pues, aunque se tuviera conexión a internet, no se podía reproducir contenido, a menos que se hubiera descargado previamente.

La plataforma de música por streaming informó del error a través de su Twitter: "Algo no va del todo bien y lo estamos investigando. ¡Gracias por tus informes!".

La razón por la que se cree que falló el servicio, impidiendo hacer streaming de música en celulares, computadoras y tabletas, es que esta madrugada la plataforma lanzó el nuevo material discográfico de Bad Bunny, El último tour del mundo y de Miley Cirus, Plastic Hearts.

Si bien la compañía no ha confirmado la causa del problema, sí se sabe que millones de fans estaban esperando para escuchar lo último de sus artistas favoritos por lo que, en las primeras horas de su disponibilidad, ingresaron al grado que podrían haber colapsado el sistema.

Cabe señalar que Plastic Hearts, cuenta con 12 sencillos e incluye colaboraciones de otros artistas como Dua Lipa y Billy Idol.

A su vez, El Último Tour del Mundo de Bad Bunny, que registra 48 millones 445 mil 776 oyentes mensuales en Spotify, también incluye diversas colaboraciones.

Llegaron los memes

Como siempre, cuando un servicio del tamaño de Spotify llega a fallar los usuarios publican divertidos memes. A algunos no les afectó nada.