Superluna Rosa de abril 2021, ¿cuándo es y por qué se llama así?

Durante la noche del lunes 26 de abril de 2021 se presentará uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares del año: la Superluna Rosa. Pero, ¿por qué se llama así y qué pasará exactamente esa noche? Aquí en "Destinos" de EL UNIVERSAL te contamos y te damos algunos consejos para verla.

¿Qué es la Superluna Rosa?

Este fenómeno astronómico se da cuando la luna llena o la luna nueva están en su punto más cercano a la Tierra, es decir, en el perigeo. Por esta razón podemos ver el satélite natural de la Tierra más grande y brillante.

En una "superluna", el astro puede observarse aproximadamente 7% más grande y 15% más brillante de lo habitual.

El nombre de la Superluna Rosa, no tiene que ver nada con el color que menciona, sino que su salida coincide la floración de una flor conocida en Norteamérica como rosa musgo. Comúnmente florece a principios de abril y nace casi al mismo tiempo que puede verse la luna llena.

¿Cómo ver la Superluna Rosa?

El 26 de abril, la luna llegará a su máxima iluminación alrededor de las 10 de la noche de CDMX, de acuerdo con The Old Farmer's Almanac. El mejor momento para ver a la Luna Rosa suspendida en el cielo es cuando la luna está justo por encima del horizonte, ya que por la distancia entre el astro y la Tierra se tiene una ilusión óptica que la hace ver más grande.

Para apreciar este espectáculo que nos regala la Superluna Rosa es mejor ir a un lugar con poca luz artificial: los bosques, montañas o lugares altos son una gran opción.

Como te decíamos anteriormente, no esperes ver que la luna se ponga realmente rosa. En lugar de eso, podrás apreciar un tono ligeramente dorado.

Algunas de las aplicaciones que te ayudan a conocer la orientación y posición de la luna, así como de otros elementes del cielo, es Sky View o Sky Map.

Además, esta superluna es la primera de tres seguidas. Las próximas serán el 26 de mayo y el 24 de junio, por lo que no debes perder de vista al cielo.

Tips para tomar fotos de la Luna

No importa si cuentas con una cámara profesional o un teléfono celular, te platicamos algunos consejos para tener asombrosas tomas de la luna. Debes tomar en cuenta que la calidad de tu foto va a depender del lugar en el que te encuentres, el equipo con el que tomes la foto, entre otros elementos.

1. Teléfono inteligente

Primero busca un tripié o algo que estabilice tu teléfono. Después trabaja en la composición de tu toma; es decir, busca un encuadre en donde la luna sea tu protagonista. Luego enfoca tu cámara a la luna, reduce el brillo y quita el flash, esto ayudará a que la imagen no se vea borrosa y sin nitidez.

Si tomas las fotos de la luna al alba o al atardecer te saldrán mejor, pues este astro celeste no será tan brillante y evitarás los contrastes de luz. De preferencia no utilices el zoom, pues esto hace que la imagen pierda calidad.

Además, es importante jugar con los ajustes del teléfono como el ISO, la temperatura, la velocidad y la apertura. Esto ayudara a tener una mejor calidad de imagen. Pero si quieres que los detalles sean aún más claros puedes recurrir a un lente zoom de los que mejoran la cámara de los smartphones.

2. Cámara digital

Esta opción te permitirá tener detalles muy específicos de la luna y en tu foto verás la textura de los cráteres y las formas del relieve. Aquí es indispensable usar un tripié y saber qué objetivo utilizar para la foto, por lo general se recomienda 18-135 mm o un 75 -300 mm si vas comenzando.

Se recomienda tener una apertura -se refiere al tamaño de la apertura del obturador que permite que entre luz a la cámara- de entre f8 y f11, pues se tendrá una mejor calidad y definición de la foto. El ISO -controla la sensibilidad a la luz de la cámara- tiene que estar configurado de 100 hasta un máximo de 200, así no tendremos ruido en la foto y el cielo se verá más oscuro.

La velocidad de obturación -es el tiempo que se permite entrar luz en la cámara- va a variar dependiendo de qué tan oscuro sea el lugar donde estás tomando la foto, así que experimenta. Recuerda que te puedes ayudar del histograma para ver en qué partes de la foto se encuentra sobrexpuesta o subexpuesta, y de esta manera mejorar los valores para conseguir una buena toma.

Pero no te estreses, pues fotografiar la luna es una tarea que requiere de mucha paciencia y práctica para mejorar. Sin embargo, la NASA comparte la Looney 11, una regla que utilizan los fotógrafos de astros celestes para capturar la luna. Los valores en los que tienes que configurar tu cámara son f/11 y hacer que el tiempo de exposición y el ISO tengan los mismos valores. Por ejemplo, si el ISO es 100 nuestra velocidad tiene que ser 1/100 y así sucesivamente hasta que encuentres la imagen que más te agrade. Así que anímate a inmortalizar a la Luna Rosa de abril.