Suscriptores de Izzi se quejan por nuevo menú programático

Suscriptores de Izzi, sistema de televisión de paga de Televisa, mostraron su descontento con el nuevo menú de programación que fue modificado recientemente por la empresa.

En redes sociales han manifestado que el menú donde aparecen los horarios y la programación de los canales no es funcional, no es legible y la información de la programación no está actualizada.

"Muy mal el cambio de menú de izzi, creo que debemos adaptarnos al cambio, pero siempre y cuando sea para mejorar, con este cambio perdimos funciones en lugar de ganar...muy mal, tache, una espantosa equis", expresó un usuario en Twitter.

Otro suscriptor comentó que el menú resulta complicado y poco visible para personas de la tercera edad.

A septiembre de este año, Izzi contaba con un millón de suscriptores de televisión de paga en México.