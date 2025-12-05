Técnicas sostenibles para quitar pelo de gato de la ropa

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Los dueños de gatos sabemos que esos pequeños felinos que son expertos en robarse nuestros corazones no solo traen consigo mimos y ronroneo, ya que el amor que brindan viene acompañado de una "decoración" permanente en forma de pelitos repartidos por toda la ropa.

A veces parece que ni la lavadora, ni la secadora, ni los rodillos tradicionales, ni sacudir las prendas fuertemente sirve de mucho, pero no te preocupes, porque convivir con tu michi y mantener tus prendas presentables sí es posible... y sin generar montones de basura en el intento.

Cada vez más dueños de gatos buscan opciones sustentables para lidiar con el pelo sin recurrir a desechables o productos agresivos. La buena noticia es que existen soluciones simples, económicas y amigables con el planeta que pueden integrarse fácilmente a tu rutina. Algunas incluso aprovechan objetos que probablemente ya tienes en casa.

¿Cómo quitar pelo de gato de la ropa de manera sustentable?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para que compartas cariños y tiempo con tu gato y posteriormente regreses tu ropa a un estado presentable, aquí te contamos 3 sencillas y sustentables técnicas para remover el pelo de gato de tu ropa:

1. Secadora de pelo

De acuerdo con Zooplus, una tienda en línea especializada en productos para mascotas, puedes utilizar una secadora de cabello para tumbar los pelitos que pudo dejar tu gato sobre tu ropa luego de acostarse encima o cerca de ti.

El chorro de aire potente ayudará a deshacerte de la mayoría del residuo de tu michi y tal vez ya solo tengas que lidiar con los pelitos incrustados en la tela.

2. Cepillos especiales para ropa

Los rodillos con pegamento quitapelusas son una solución rápida, pero no la más amigable con el medio ambiente, por lo que los cepillos especiales para la ropa son una mejor opción si quieres ser ecológico. Podrás usarlos por mucho más tiempo que un rodillo y sirven para limpiar pelos de gato de forma eficaz.

A menudo, funcionan con cargas estáticas que retiran los pelos de la tela de la manera más cuidadosa posible. Después de limpiar el tejido, ya puedes recoger los pelos y tirarlos a la basura. También hay algunos que tienen forma de guante y funcionan para diversas superficies.

3. Guantes de limpieza

Así es, los típicos guantes que usas al momento de trapear, lavar los trastes o limpiar el baño, son un excelente recurso para retirar pelitos de gato de telas.

Este tipo de guantes son muy pegajosos y si pasas la mano con el guante por la prenda, los pelos se desprenden del tejido. Además, se consigue un efecto estático por la carga eléctrica, dejando los pelitos de tu michi en el guante.

NOTA: la eficacia puede variar dependiendo del tipo de tela y también es recomendable tener cuidado con cada método, para evitar daños a las prendas.