¿Por qué deberías usar una VPN al navegar?

Pese a que las redes de Internet cuentan con mecanismos de cifrado y seguridad para proteger la información de los usuarios y evitar hackeos, son vulnerables ante ciberataques peligrosos.

Pero hay una buena noticia: Y es que existe una solución a estos problemas de ciberseguridad. Se trata de las redes VPN, que permiten a los usuarios navegar por Internet bajo las condiciones necesarias de ciberseguridad.

Y aunque el nombre de esta herramienta te parezca extraño, se trata de un instrumento de gran utilidad que deberías utilizar. Es por ello que, a continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre estas redes de conexión.

¿Qué es una VPN?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con Microsoft, una VPN (Virtual Private Network), por su significado en español de "Red Privada Virtual", establece una conexión digital entre el equipo que se conecta a dicha red y el servidor remoto que provee la señal VPN.

De acuerdo con Microsoft, esta conexión es posible gracias a que, al momento de la vinculación, se crea un acceso en forma de tubo que conecta de extremo a extremo el dispositivo y la red. En este proceso se cifran los datos personales de los usuarios y la dirección IP (que permite la conectividad de los aparatos con el WiFi).

Así, las redes VPN garantizan que la actividad online esté resguardada sin poner en riesgo los datos confidenciales de los internautas como correos, contraseñas y archivos. Asimismo, son ideales en el ecosistema laboral, pues proporcionan una sólida protección en redes corporativas y en las que existe una conexión excesiva.

Así, si navegas por Internet mediante una VPN, su servidor se convierte en la fuente de tus datos, por lo que tu proveedor de servicios de Internet (ISP) y terceros no tendrán acceso a tu historial de búsquedas, ni a los sitios web que visitas y mucho menos a la información que envías y recibes virtualmente.

Como dato curioso: Una VPN codifica los datos de cada usuario; dicho texto no puede ser visualizado por terceros, pero si alguien ingresa a él, no podrá descifrar el contenido.

¿Cuáles son las ventajas de usar una red VPN?

Para la empresa de ciberseguridad McAfee, usar redes VPN tiene varios beneficios como:

· Acceder a sitios y servicios geobloqueados: En caso de visitar regiones nacionales u otro país en el que hay contenido de Internet bloqueado, esta herramienta hace que la conectividad no tenga acceso a la ubicación, por lo que se puede sintonizar el material restringido.

· Ofrece una mejor estabilidad en la red: Con ellas se puede navegar en cualquier página o aplicación con un bajo índice de probabilidad de sufrir problemas con la conexión.

· Protege tus datos personales: Tu información personal está a salvo y bien protegida gracias a la encriptación y la codificación.

· Protege tu historial: El contenido que sintonizas y las páginas que consultas están protegidas, por lo que nadie podrá conocer lo que visitas y conversas en la web.

· Evita la limitación de datos: Una VPN evitas automáticamente los límites de datos de la ISP a la que estés conectado, por lo que tu navegación en Internet no sufriera ralentizaciones.

· Conserva el anonimato en Internet: Gracias a un método de ciberseguridad que poseen las VPN y que funciona como una especie del "Modo Incógnito", dota a los usuarios de anonimato sin importar lo que visite o consulte.

¿Cuándo conviene usar una VPN?

Por otra parte, los expertos en tecnología como la empresa Kaspersky, indican que estas redes VPN deben ser utilizadas en momentos específicos:

· Cuando se usa una red pública de WiFi: Con este tipo de redes, los ciberdelincuentes atacan a menudo. Utilizar una red VPN en sitios públicos mantendrá el tráfico online y los datos del usuario protegidos.

· Navegación: Cuando se vaya a utilizar Internet, pues la actividad en este ecosistema tiende a sufrir peligros, como los hackeos y el robo de identidad.

· Transmisión de contenido: Servicios de transmisión de video como Netflix restringen la disponibilidad de cierto material en diversos puntos geográficos. Si vas de viaje y te sucede esto, las VPN cifrarán las direcciones IP para que parezca que estás accediendo al material restringido desde otro país en donde no está prohibido.

· Juegos: Si sueles jugar demasiado online, una red VPN podrá fortalecer la conexión a WiFi sin correr el riesgo de que el ancho de banda o los ataques ralenticen la señal.

· Compras en línea: Comprar en línea puede ser un riesgo, pero las VPN ayudan a mantener seguros los detalles de las tarjetas y otros métodos de pago para que los usuarios efectúen sus compras con la mayor seguridad.

Para que aproveches una red VPN solo basta con que ingreses la contraseña de la red, como si se tratara de una WiFi. Ahora que sabes los beneficios de esta herramienta será mejor que siempre acudas a ella.