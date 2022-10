Tecnología debe ayudar a predecir la demanda de vehículos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, deben ser aprovechados para predecir la demanda de vehículos por parte de la industria automotriz, considera Carlos Zarlenga, presidente y CEO de Stellantis México.

El directivo comentó que el activo más importante de los fabricantes de autos es la red de distribuidores, pero bien capitalizada, sana y con mentalidad de crecer.

Por lo tanto, tiene que evolucionar gradualmente y no desaparecer.

"Lo que va a ocurrir es una evolución diferente que es la digitalización. Vamos a digitalizar el proceso de ventas, clikeas, buscas el auto que quieres, comparas y pagas, de hecho pasó durante la pandemia y lo hicimos bastante rápido.

"Pero lo difícil es identificar la demanda. Identificar con inteligencia artificial para saber quién quiere un vehículo, dónde y cómo hacérselo llegar", expuso Zarlenga durante su participación en el Foro Automotor AMDA 2022.

El CEO de Stellantis destacó que ante un mercado que vende 1.2 millones de vehículos al año, es muy importante entender la demanda para no perder millones de dólares en formas ineficientes de identificar la demanda.

Zarlenga dijo que, actualmente, de cada 100 llamadas que hacen los distribuidores a clientes potenciales 92 son una pérdida de tiempo, por lo que hay que tratar de identificar esas ineficiencias en la demanda.

Por su parte, Marcela Barreiro, presidente y CEO de Daimler Truck México, dijo que la tecnología en el caso de Daimler está enfocada hacia la autonomía de los vehículos, sin embargo, esto no significa que van a dejar de necesitar choferes.

Sino que la tecnología les permitirá monitorear mejor a los operadores y al vehículo.

"Nos va a permitir reducir el número de accidentes mediante el monitoreo de los conductores, será una herramienta correctiva que le de seguridad a los dueños de flotas y en el caso de tractocamiones se evitaran accidentes de choque con cercanía porque la tecnología permitirá ver lo que el ojo humano no puede captar", comentó.

Asimismo, el uso de la telemetría permitirá la recopilación de datos logísticos de las rutas para que los distribuidores sepan, con nombre y apellido, donde van a necesitar mantenimiento o un vehículo.

En cuanto al reto de la transformación eléctrica, Barreiro comentó que el mayor reto para los distribuidores de la compañía es que los camiones y vehículos eléctricos tienen menos partes y componentes, por lo que necesitaran menos servicio.

Por lo que, en Estados Unidos, están desarrollando un ecosistema para electromovilidad de toda la red de vehículos eléctricos para la recarga de baterías de los tractores, camiones eléctricos en la red de distribuidores todos alineados.

El CEO de Stellantis destacó que México tiene un potencial de industrialización importante y con la transformación de la industria hacia la movilidad eléctrica es importante la calidad, eficiencia y competitividad de costos de la industria lo que hará que el país siga siendo competitivo para atraer inversiones en el futuro.

"Entre más participemos como industria, todos los proveedores y las terminales en la fabricación de motores, baterías y ensamblaje mejor va a ser el futuro", dijo Zerlenga en entrevista posterior.

En tanto, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, dijo que la brecha de precio entre los autos híbridos y eléctricos se ha acortado, por lo que pronto será más accesible para la población comprar un vehículo con estas tecnologías.