Telegram ya funciona sin necesidad de un número de teléfono

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Telegram lanzó recientemente una nueva versión de su aplicación de mensajería encriptada, que permite registros de cuentas utilizando identidades comprables basadas en blockchain en lugar de números de teléfono reales.

Además, la versión 9.2 incluye la capacidad de eliminar automáticamente mensajes en un temporizador para nuevos chats, y hay una actualización de la función Temas similar a un foro.

Se había requerido a los usuarios que usaran su número de teléfono móvil para registrarse en Telegram, de manera similar a otras aplicaciones de mensajería encriptada de extremo a extremo como Signal y WhatsApp.

¿Cómo obtener un número anónimo en Telegram?

Para obtener un número anónimo, debes comprar uno a través de la cadena de bloques Fragment, que paga con Toncoin, una rama de los esfuerzos criptográficos detenidos de Telegram.

Desafortunadamente, para los residentes estadounidenses interesados, Fragment no opera en el país. Pero si tiene acceso para comprar el número, ahora se puede usar en la aplicación Telegram.

Nombres de usuario coleccionables

De manera similar, la compañía comenzó a subastar nombres de usuario coleccionables y de formato corto este año, también vendidos con criptografía.

En iOS, Telegram no menciona la función de número anónimo en la descripción de la App Store. Sin embargo, durante el proceso de registro, puedes ingresar manualmente el código de país 888 y luego te pedirá tu número anónimo.

Sin embargo, con la última versión de Telegram en Android, "Números anónimos" está en la lista de países.

De lo contrario, no hay indicios de que Apple haya suprimido la función, pero la compañía ha bloqueado las nuevas funciones de Telegram antes, y el CEO de Telegram, Pavel Durov, ha criticado a Apple por obtener actualizaciones con demasiada lentitud.

"Un éxito asombroso"

En mensajes publicados en Telegram, Durov llama a Fragment "un éxito asombroso" que ya generó más de 50 millones de dólares en ventas en menos de un mes.

Según Durov, gracias a estos esquemas de monetización, "Telegram podrá pagar los servidores, el tráfico y los salarios necesarios para seguir creando nuevas funciones y respaldando las existentes.

Mientras que otras aplicaciones consideran a sus usuarios como una herramienta para maximizar los ingresos, nosotros consideramos los ingresos como una herramienta para maximizar el valor para nuestros usuarios".

Novedades en Telegram

En cuanto a las otras nuevas incorporaciones en la versión 9.2, Telegram está ampliando su función de mensajes de autodestrucción desde hace mucho tiempo para que funcione con un temporizador. Para todos los chats nuevos, incluidos los chats grupales, ahora puede establecer una fecha y hora para los mensajes de autodestrucción de Misión: Imposible.

También es posible extender esta configuración a los mensajes más antiguos yendo a Configuración / Privacidad y seguridad / Eliminar mensajes automáticamente.

Y Telegram's Topics 2.0 continúa con su estilo de panel de discusión de mensajes grupales, pero ahora extiende su límite de participación a más de 100 personas.

Telegram lanzó recientemente nuevas funciones como transcripciones de video de voz a texto y lanzó su servicio premium de 5 dólares por mes, que brinda a los usuarios más capacidad de carga, sin anuncios y otras funciones.

Con las nuevas funciones de eliminación automática y cuenta sin tarjeta SIM, esta plataforma de mensajería de código cerrado "ofrece la máxima privacidad", según la compañía.