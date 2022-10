TikTok niega usar datos para seguir a usuarios en EU

A-AA+

TikTok dijo que no recopila información precisa de la ubicación del GPS de los usuarios en los Estados Unidos, lo que significa que no se puede usar para monitorear a las personas "en la forma en que [Forbes ] sugirió".

El equipo de comunicaciones de la aplicación tuiteó eso en respuesta a un artículo del medio Forbes que afirmaba que un equipo con sede en China de su empresa matriz, ByteDance, había planeado usar la aplicación para rastrear "la ubicación personal de algunos ciudadanos estadounidenses específicos". No está claro si realmente se recopiló información sobre esos individuos.

Forbes informó que el equipo detrás del proyecto de monitoreo es parte del departamento de Auditoría Interna y Control de Riesgos de ByteDance.

La división suele estar a cargo de investigar posibles conductas indebidas por parte de los empleados actuales y anteriores de la empresa. Pero la publicación dijo que el grupo tenía la intención de usar TikTok para recopilar datos sobre la ubicación de un ciudadano estadounidense que nunca había sido empleado de la empresa en al menos dos casos.

TikTok respondió a las acusaciones de la publicación, acusando a Forbes de omitir la parte de su declaración donde decía que no recopila la ubicación precisa del GPS.

Esa parte "refutó la viabilidad de la acusación central [del artículo]", explicó. Además, TikTok enfatizó que nunca se ha utilizado para apuntar a miembros del gobierno de Estados Unidos, figuras públicas, activistas y periodistas y que no les ofrece contenido diferente al de otros usuarios.

En su informe, Forbes escribió que TikTok "no respondió preguntas" sobre si el equipo de auditoría interna de ByteDance apuntó a miembros de esos grupos.

Como señala Forbes, TikTok previamente hizo promesas a las autoridades y legisladores estadounidenses en un esfuerzo por disipar sus preocupaciones de que China podría usar la aplicación contra ciudadanos estadounidenses.

En junio, TikTok anunció que "cambió la ubicación de almacenamiento predeterminada de los datos de los usuarios de Estados Unidos" a "servidores en la nube de Oracle ubicados en los Estados Unidos".

El servicio hizo el anuncio justo cuando BuzzFeed News publicó un informe sobre los empleados de ByteDance con sede en China que acceden repetidamente a datos no públicos sobre usuarios de TikTok en los Estados Unidos. Ese informe se basó en horas de reuniones internas que se filtraron a la publicación.

Un par de semanas después, TikTok detalló sus planes sobre cómo garantizar la seguridad de los datos de los usuarios estadounidenses en una carta enviada a los legisladores.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, les aseguró que la compañía "eliminará los datos protegidos de los usuarios estadounidenses de [sus] propios sistemas y pasará por completo a los servidores en la nube de Oracle ubicados en los Estados Unidos".

Forbes habló con un portavoz de Oracle que dijo que, si bien TikTok actualmente usa sus servicios en la nube, Oracle no tiene idea de lo que está haciendo y que el servicio todavía tiene el control total de toda su información.