Tim Cook deja dirección Apple: John Ternus será nuevo CEO

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- La compañía de Cupertino,

, anunció uno de los cambios más importantes en su historia reciente:

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dejará su cargo como director ejecutivo (CEO) para asumir el rol dedel consejo, mientras quetomará elde la compañía a partir del 1 de septiembre de 2026.A través de un comunicado publicado en el sitio oficial de, la, aprobada de manera unánime por el consejo directivo, forma parte de unpreparado durante años.continuará como CEO de la compañía durante el verano, esto con el fin de asegurar un relevo ordenado y trabajar de cerca con Ternus en esta nueva etapa.Recordemos que desde el año pasado, salieron a relucirde la salida decomo CEO se la compañía y la posible elección de uno de los representantes principales de la compañía para sustituirlo.¿Qué pasará con el papel deenEn su nuevo cargo como, Cook seguirá vinculado a la empresa, participando eny en el diálogo con reguladores y gobiernos a nivel global. "Ha sido el mayor privilegio de mi vida liderar", expresó el directivo tras el anuncio.Por su parte, Ternus, quien hasta ahora se desempeñaba comode ingeniería de hardware, asume el reto de dirigir una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo. Su nombramiento refuerza la apuesta depor líderes formados dentro de la propia organización y con profundo conocimiento de susEl movimiento marca el cierre de una etapa iniciada en 2011, cuandotomó las riendas tras la salida de. A lo largo de estos años, Cook lanzó variosque posicionaron a la compañía como una de las empresas más valiosas del planeta.