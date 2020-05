Tinder probará el Modo Global

La contingencia sanitaria por el Covid-19 provocó que las citas a través de aplicaciones no fueran posibles. Pero ahora Tinder permitirá a los usuarios buscar a su amor en cualquier parte del mundo, de manera segura y gratis.

La compañía digital ya no ve la cercanía física como una necesidad para las citas por lo que anunció hoy que pronto probará el Modo Global, o Global Mode, una nueva opción para que los que los usuarios puedan interactuar con personas de todo el mundo.

Una de las condiciones de la app es que los usuarios tenían que estar físicamente cerca para poder comunicarse, pero ahora sus perfiles podrán aparecer en todo el mundo para que vean y contacten personas que viven en otros países.

Aunque parece similar a la opción de pago de Tinder, llamada Pasaporte o Passport, que permite a las personas seleccionar una ubicación y deslizar el dedo en ese lugar, la diferencia es que mientras esta función se usa por lo general por aquellos que van a viajar para establecer fechas y encontrar personas, el Modo Global es libre.

Sin embargo, por ahora se trata solo de una prueba disponible para algunas personas en Tinder. Según los resultados podría implementarse para todos los usuarios en varios países del mundo.

De acuerdo a lo que se conoce hasta ahora, una vez que esta función esté disponible los usuarios podrán activarla en su configuración para, de manera aleatoria, comenzar a ver perfiles de personas en otros países y, como ya es costumbre, deslizar a la izquierda o derecha.

Lo mejor de todo es que el Modo Global se está activando de manera gratuita, es decir que no sólo estará disponible para los socios Tinder Plus o Tinder Gold.

Asimismo, se está esperando que la app lance nuevas funciones tecno como chats de video uno a uno.